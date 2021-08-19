Марлос выступал за главную команду страны с 2017 года.

Бразильский полузащитник "Шахтера" с украинским паспортом Марлос заявил о завершении карьеры в сборной Украины.

Заявление футболиста опубликовал официальный сайт "Шахтера".

"Я ухожу из сборной Украины. Грустно говорить об этом, но наступил момент, когда приходится это сделать", - подчеркнул футболист.

Марлос отметил, что решение связано с физическими проблемами:

"Немногие знают, но у меня есть определенные физические проблемы и ограничения, связанные с перенесенной ранее операцией, которые не позволяют играть так много, как хотелось бы".

Футболист поблагодарил за предоставленную возможность "быть украинцем и выступать за национальную сборную", сказал спасибо за "доверие и поддержку" президенту УАФ Андрею Павелко и экс-главному тренеру команды Андрею Шевченко, а также всем партнерам по команде.

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"И, конечно, я благодарен всем болельщикам сборной Украины. Мы пережили много моментов, радостных и сложных, но всегда делали это вместе, объединенные общими футбольными целями", - также сказал Марлос.

"Я верю, что у сборной большое будущее. В составе много молодых талантливых игроков, поэтому я верю, что коллектив добьется больших успехов. Моя история в сборной закончена, но сердце всегда будет с этой командой и ребятами. Спасибо всем", - подытожил футболист.

Отметим, что Марлос не был вызван в сборную на ближайшие матчи.

Марлос: карьера в сборной Украины

Марлос принял украинское гражданство 28 сентября 2017 года. За сборную Украины он дебютировал 6 октября в матче против Косово.

Всего на счету Марлоса 27 матчей и 1 гол в футболке "желто-синих". Свой единственный гол он забил в матче отбора на Евро-2020 против Литвы 7 сентября 2019 года.

Марлос был включен в заявку сборной Украины на Евро-2020 и принял участие в двух матчах.

Автор: Антон Дударь