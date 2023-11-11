Интерес к украинцу имеют леверкузенский "Байер" и дортмундская "Боруссия".

Андрей Лунин может покинуть мадридский "Реал" и перейти в немецкий клуб.

Как сообщает Diario SPORT, 24-летний украинский вратарь понял, что на него не рассчитывает тренерский штаб после того, как "сливочные" арендовали у "Челси" Кепу Аррисабалагу.

Источник отметил, что у Лунина есть предложения от других клубов. В частности, футболистом интересуются в Бундеслиге. Интерес к украинцу имеют леверкузенский "Байер" и дортмундская "Боруссия".

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Добавим, что основной вратарь "Реала" Тибо Куртуа получил травму в августе и выбыл на год. Руководство мадридского гранда арендовало Кепу и Лунин стал снова "вторым номером". Однако на днях Аррисабалага травмировался и вратарь сборной Украины сыграл матч Лиги чемпионов против "Браги".

Ожидается, что Кепа пробудет в лазарете ориентировочно три недели. Лунин точно сыграет в ближайшем поединке Ла Лиги против "Валенсии".

Напомним, что в марте этого года в прессе были сообщения о желании Лунина покинуть "Реал".

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