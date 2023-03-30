Андрея не устраивает то, что он является вторым номером в команде Анчелотти.

Голкипер национальной сборной Украины Андрей Лунин планирует покинуть мадридский "Реал". Как сообщает испанское издание Marca, вратарь хочет найти команду, в которой у него будет больше игрового времени.

Руководство сливочных внимательно следит за этой ситуацией. В "Реале" знают, что Андрей желает получать больше игровой практики.

Лунин хочет найти команду, в которой он будет играть роль первого номера. Сейчас в "Реале" он является вторым вратарем после бельгийского голкипера Тибо Куртуа.

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Текущий контракт Андрея Лунина со сливочными рассчитан до лета 2024-го. Аналитический портал Transfermarkt оценивает голкипера в пять миллионов евро.

В этом сезоне на счету вратаря 11 проведенных матчей во всех турнирах. Четыре раза он сумел оставить свои ворота на замке, однако пропустил девять голов.

Всего в "Реале" Лунин сыграл в 16 поединках. Он находится в команде с 2018-го года. Именно тогда Андрей перешел в состав мадридцев из луганской "Зари" за 8,5 млн евро.

В течение этого периода украинец завоевал с "Реалом" пять из шести возможных трофеев: Лигу чемпионов, Суперкубок Испании, Суперкубок Европы, а также титулы КЧС и чемпиона Испании. Только в Кубке Испании Лунин еще не побеждал.

Также он трижды играл в других клубах на правах аренды: 20 матчей провел за "Реал Овьедо", семь поединков за "Леганес" и две встречи в составе "Вальядолида".

Отметим, что недавно Лунин сыграл один тайм за сборную Украины в спарринге против "Брентфорда-2". В матче квалификации на Чемпионат Европы-2024 против Англии Андрей просидел все 90 минут на скамье для запасных.

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