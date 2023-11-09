Андрей Лунин неожиданно вышел в основном составе и стал одним из героев "Реала".

В среду, 8 ноября, состоялся поединок четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором мадридский "Реал" принимал португальскую "Брагу".

Игра проходила на стадионе "Сантьяго Бернабеу" и завершилась разгромной победой испанского клуба.

Одним из героев этого матча стал Андрей Лунин. Украинский вратарь вышел в основном составе "сливочных" из-за травмы Кепы и провел выдающийся матч. На 6-й минуте игры украинец отразил пенальти и совершил еще несколько потрясающих сейвов на протяжении игры.

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Победу же "Реалу" принесли голы Браима Диаса, Винисиуса Жуниора и Родриго.

"Реал Мадрид" - "Брага" - 3:0

Голы: Браим Диас, 27, Винисиус, 58, Родриго, 61

"Реал Мадрид": Лунин, Васкес (Карвахаль, 74), Рюдигер, Начо, Менди (Фран Гарсия, 84), Вальверде (Пас, 77), Камавинга, Кроос, Браим Диас (Модрич, 74), Родриго (Хоселу, 77), Винисиус

"Брага": Матеус, Виктор Гомес (Мендес, 63), Фонте, Ньякате, Борха, Моутинью, Карвальо, Салазар (Аль-Мусрати, 62), Рикарду Орта (Абель Руис, 62), Джало (Банза, 77), Брума (Андре Орта, 77)

Предупреждение: Васкес, 4

Обзор матча:

Добавим, что за эту игру Андрей Лунин получил от статистического портала SofaScore 8,2 балла. Это одна из лучших оценок среди всех игроков "Реала".

В другом матче этой группы "Наполи" сенсационно потерял очки в игре против берлинского "Униона".

"Наполи" - "Унион" - 1:1

Голы: Политано 39 - Фофана 52

"Наполи": Мерет, Руи, Бернардо, Ррахмани, Ди Лоренцо, Зелинский (Каюсте 90), Лоботка (Симеоне 77), Замбо-Ангисса, Кварацхелия, Распадори, Политано (Линдстрем 87)

"Унион Берлин": Реннов, Лейте, Бонуччи, Еккель, Русийон (Госенс 80), Юранович (Триммель 64), Лаидуни (Крал 70), Хедира (Тусар 70), Хаберер (Эронсон 79), Фофана, Беккер

Предупреждения: Бонуччи 41, Йеккель 66, Тусар 76, Симеоне 90

Обзор матча:

Мадридский "Реал" набрал 12 очков за 4 сыгранных тура и досрочно завоевал путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов. На втором месте в группе идет "Наполи" с 7 баллами. "Брага" набрала 3 очка и занимает третье место. Замыкает квартет берлинский "Унион" с 1 очком.

В следующем туре группового раунда Лиги чемпионов "Реал" сыграет против "Наполи", а "Брага" встретится с берлинским "Унионом".

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