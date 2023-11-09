Андрей Лунин отбил пенальти и совершил несколько отличных сейвов.

В среду, 8 ноября, мадридский "Реал" обыграл португальскую "Брагу" (3:0) в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Главный тренер испанского гранда Карло Анчелотти прокомментировал победу своей команды. Итальянский специалист отметил, что ключевым эпизодом матча стал отбитый Андреем Луниным пенальти.

"У Кепы были проблемы на разминке, а Лунин помог нам выиграть игру, потому что он сделал решающий сейв с пенальти. Состав очень хороший и дает нам возможность бороться во всех соревнованиях", - приводит слова Карло Анчелотти Marca.

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Стоит отметить, что изначально планировалось, что в основном составе "Реала" на матч с "Брагой" выйдет Кепа Аррисабалага, однако испанец получил повреждение на предматчевой разминке, и его заменил Андрей Лунин.

За весь поединок 24-летний украинец отразил пенальти, совершил четыре сейва, один удачный выход из ворот, 29 касаний мяча, 15 из 18 точных передач (83%). Статистический портал SofaScore оценил игру Лунина в 8,1 балла. Лучшую оценку получили только два игрока "Реала": Винисиус Жуниор (9,2) и Родриго (9,0).

Добавим, что "Реал" после 4-х туров возглавляет турнирную таблицу группы С, выиграв четыре матча из четырех. Мадридский клуб уже гарантировал себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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