Рахим Стерлинг забил три мяча на турнире и заслуженно попал в символическую команду / фото REUTERS

УЕФА обнародовал символическую сборную по итогам чемпионата Европы по футболу.

Костяком коллектива стали 5 итальянских футболистов, которые являются триумфаторами турнира. Также в команду вошли 3 представителя Англии и по одному игроку из Дании, Испании и Бельгии.

Стоит отметить, что главный бомбардир турнира Криштиану Роналду не попал в эту символическую сборную. А вот лучшему молодому игроку соревнований Педри место в этой команде нашлось.

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма (Италия)

Защитники: Кайл Уокер (Англия), Леонардо Бонуччи (Италия), Гарри Магуайр (Англия), Леонардо Спинаццола (Италия)

Полузащитники: Жоржиньо (Италия), Пьер-Эмиль Хойбьерг (Дания), Педри (Испания)

Нападающие: Рахим Стерлинг (Англия), Ромелу Лукаку (Бельгия), Федерико Кьеза (Италия)

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Евро-2020: итоги

  • Чемпионат Европы проходил с 11 июня по 11 июля в одиннадцати разных странах.
  • Победителем турнира стала сборная Италии, которая в финале в серии пенальти обыграла Англию. Итальянская сборная стала чемпионом Европы во второй раз в истории.
  • Полуфиналистами турнира стали сборные Испании и Дании.
  • Сборная Украины установила свой личный рекорд, впервые в истории дойдя до четвертьфинала.
  • 142 гола - это новый рекорд чемпионатов Европы (предыдущий был установлен на Евро-2016 - 108 голов).
  • На Евро-2020 было забито 11 автоголов - это больше, чем на всех предыдущих турнирах вместе взятых.
  • Лучшим футболистом турнира признали вратаря итальянской сборной.

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Автор: Артем Будрин