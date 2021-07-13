УЕФА обнародовал символическую сборную по итогам чемпионата Европы по футболу.
Костяком коллектива стали 5 итальянских футболистов, которые являются триумфаторами турнира. Также в команду вошли 3 представителя Англии и по одному игроку из Дании, Испании и Бельгии.
Стоит отметить, что главный бомбардир турнира Криштиану Роналду не попал в эту символическую сборную. А вот лучшему молодому игроку соревнований Педри место в этой команде нашлось.
Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма (Италия)
Защитники: Кайл Уокер (Англия), Леонардо Бонуччи (Италия), Гарри Магуайр (Англия), Леонардо Спинаццола (Италия)
Полузащитники: Жоржиньо (Италия), Пьер-Эмиль Хойбьерг (Дания), Педри (Испания)
Нападающие: Рахим Стерлинг (Англия), Ромелу Лукаку (Бельгия), Федерико Кьеза (Италия)
— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 13, 2021
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Евро-2020: итоги
- Чемпионат Европы проходил с 11 июня по 11 июля в одиннадцати разных странах.
- Победителем турнира стала сборная Италии, которая в финале в серии пенальти обыграла Англию. Итальянская сборная стала чемпионом Европы во второй раз в истории.
- Полуфиналистами турнира стали сборные Испании и Дании.
- Сборная Украины установила свой личный рекорд, впервые в истории дойдя до четвертьфинала.
- 142 гола - это новый рекорд чемпионатов Европы (предыдущий был установлен на Евро-2016 - 108 голов).
- На Евро-2020 было забито 11 автоголов - это больше, чем на всех предыдущих турнирах вместе взятых.
- Лучшим футболистом турнира признали вратаря итальянской сборной.
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