В команду вошло аж 5 победителей соревнований.

УЕФА обнародовал символическую сборную по итогам чемпионата Европы по футболу.

Костяком коллектива стали 5 итальянских футболистов, которые являются триумфаторами турнира. Также в команду вошли 3 представителя Англии и по одному игроку из Дании, Испании и Бельгии.

Стоит отметить, что главный бомбардир турнира Криштиану Роналду не попал в эту символическую сборную. А вот лучшему молодому игроку соревнований Педри место в этой команде нашлось.

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма (Италия)

Защитники: Кайл Уокер (Англия), Леонардо Бонуччи (Италия), Гарри Магуайр (Англия), Леонардо Спинаццола (Италия)

Полузащитники: Жоржиньо (Италия), Пьер-Эмиль Хойбьерг (Дания), Педри (Испания)

Нападающие: Рахим Стерлинг (Англия), Ромелу Лукаку (Бельгия), Федерико Кьеза (Италия)

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 13, 2021

Евро-2020: итоги

Чемпионат Европы проходил с 11 июня по 11 июля в одиннадцати разных странах.

Победителем турнира стала сборная Италии, которая в финале в серии пенальти обыграла Англию. Итальянская сборная стала чемпионом Европы во второй раз в истории.

Полуфиналистами турнира стали сборные Испании и Дании.

Сборная Украины установила свой личный рекорд, впервые в истории дойдя до четвертьфинала.

142 гола - это новый рекорд чемпионатов Европы (предыдущий был установлен на Евро-2016 - 108 голов).

На Евро-2020 было забито 11 автоголов - это больше, чем на всех предыдущих турнирах вместе взятых.

Лучшим футболистом турнира признали вратаря итальянской сборной.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Артем Будрин