Полузащитник сборной Испании Педри участвовал во всех матчах своей команды на турнире.

Хавбек "Барселоны" и сборной Испании Педри получил награду лучшего молодого игрока Евро-2020.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

18-летний атакующий полузащитник сыграл на турнире все возможные 6 матчей, в каждом из которых начинал в стартовом составе с первых минут. Он сыграл 3 поединка по 90 минут и 3 матча по 120 минут. Правда, лишь в матче 1/4 финала со Швейцарией он был заменен на 118-й минуте.

Педри уже стал незаменимым для испанской сборной, а также после шикарного первого сезона в "Барселоне" юноша похоже будет одним из ведущих игроков каталонцев в году следующем. В дебютном сезоне за "Барсу" Педри сыграл 37 поединков в рамках чемпионата Испании. Также полузащитник готовится представлять Испанию на Олимпийских играх в Токио.

Текущая трансферная стоимость Педри составляет 70 миллионов евро согласно Transfermarkt.

Читайте такжеЕвро-2020: лучшим игроком турнира признали футболиста, у которого нет клуба

Евро-2020: что нужно знать

Из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы был перенесен на 2021 год, однако сохранил название "Евро-2020". Церемония открытия турнира прошла в Риме.

Турнир впервые в истории проходил в 11 разных странах. Изначально планировалось провести Евро в 12 странах, но ирландский Дублин был исключен из числа хозяев.

Матчи Евро-2020 проходили со зрителями, но на большинстве из стадионов трибуны было разрешено заполнять не на 100%.

Впервые в истории чемпионатов Европы на турнире использовали систему видеопомощи арбитрам - VAR.

В мае была представлена официальная песня Евро-2020.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Артем Будрин