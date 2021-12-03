Форвард "Динамо" Владислав Супряга в ближайшее трансферное окно может перейти в румынский "Клуж" на правах аренды.
Об этом ссылаясь на собственные инсайды заявили журналисты румынского издания PlaySport.ro.
Источник отметил, что президент "Клужа" Иоанн Варга убедил Мирчу Луческу отдать Супрягу в аренду до конца сезона. "Клуж" сохранит право выкупить контракт 21-летнего украинца по завершению срока аренды за 7 миллионов евро. Зарплата нападающего в "Клуже" составит 25 тысяч евро в месяц.
Супряга в текущем сезоне сыграл за "Динамо" 6 поединков, но забитыми мячами не отмечался. Известный портал Transfermarkt оценивает Владислава в 6 млн евро.
Напомним, что прошлым летом итальянская "Дженоа" готова была приобрести Супрягу за 9 млн евро.
Владислав Супряга в "Динамо": что нужно знать
- Летом 2020 года Супряга вернулся в "Динамо" после успешной аренды в "Днепре-1". Под руководством Мирчи Луческу он сперва даже стал основным форвардом, но позже проиграл конкуренцию партнерам.
- Ранее футболистом интересовалась итальянская "Болонья". Спортивный директор клуба 3 октября 2020 года сообщил, что итальянцы свернули переговоры по Супряге.
- 8 октября 2020 года Супряга продлил контракт с "Динамо", подписав долгосрочное соглашение.