Владислав Супряга этой зимой может стать игроком "Клужа".

Форвард "Динамо" Владислав Супряга в ближайшее трансферное окно может перейти в румынский "Клуж" на правах аренды.

Об этом ссылаясь на собственные инсайды заявили журналисты румынского издания PlaySport.ro.

Источник отметил, что президент "Клужа" Иоанн Варга убедил Мирчу Луческу отдать Супрягу в аренду до конца сезона. "Клуж" сохранит право выкупить контракт 21-летнего украинца по завершению срока аренды за 7 миллионов евро. Зарплата нападающего в "Клуже" составит 25 тысяч евро в месяц.

Супряга в текущем сезоне сыграл за "Динамо" 6 поединков, но забитыми мячами не отмечался. Известный портал Transfermarkt оценивает Владислава в 6 млн евро.

Напомним, что прошлым летом итальянская "Дженоа" готова была приобрести Супрягу за 9 млн евро.

Владислав Супряга в "Динамо": что нужно знать

Летом 2020 года Супряга вернулся в "Динамо" после успешной аренды в "Днепре-1". Под руководством Мирчи Луческу он сперва даже стал основным форвардом, но позже проиграл конкуренцию партнерам.

Ранее футболистом интересовалась итальянская "Болонья". Спортивный директор клуба 3 октября 2020 года сообщил, что итальянцы свернули переговоры по Супряге.

8 октября 2020 года Супряга продлил контракт с "Динамо", подписав долгосрочное соглашение.

Автор: Артем Будрин