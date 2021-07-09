Владислав Супряга близок к тому, чтобы начать новый сезон в Серии А.

Итальянская "Дженоа" договорилась с киевским "Динамо" о трансфере 21-летнего форварда Владислава Супряги, которого Мирча Луческу благословил на переезд в Серию А.

Об этом сообщает известный итальянский журналист Николо Скира в Twitter.

По информации источника, "Динамо" и "Дженоа" согласовали все детали трансфера, сумма которого составит 9 миллионов евро. Супряга подпишет с итальянским клубом контракт до 2026 года.

В минувшем сезоне "Дженоа" завершила чемпионат Италии на 11-м месте.

Напомним, что "Динамо" продало одного нападающего, а основной форвард Артем Беседин на полгода выбыл из-за травмы.

Супряга известен тем, что стал чемпионом мира 2019 года с молодежной сборной Украины. Владислав сделал дубль в финальном матче в ворота Южной Кореи.

Владислав Супряга в "Динамо": что нужно знать

Летом 2020 года Супряга вернулся в "Динамо" после успешной аренды в "Днепре-1". Под руководством Мирчи Луческу он сперва даже стал основным форвардом, но позже проиграл конкуренцию партнерам.

В прошлом сезоне во всех турнирах на счету Супряги 3 забитых гола и 3 голевые передачи.

Ранее футболистом интересовалась итальянская "Болонья". Спортивный директор клуба 3 октября 2020 года сообщил, что итальянцы свернули переговоры по Супряге.

8 октября 2020 года Супряга продлил контракт с "Динамо", подписав долгосрочное соглашение.

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Автор: Артем Будрин