Итальянская "Дженоа" договорилась с киевским "Динамо" о трансфере 21-летнего форварда Владислава Супряги, которого Мирча Луческу благословил на переезд в Серию А.
Об этом сообщает известный итальянский журналист Николо Скира в Twitter.
По информации источника, "Динамо" и "Дженоа" согласовали все детали трансфера, сумма которого составит 9 миллионов евро. Супряга подпишет с итальянским клубом контракт до 2026 года.
В минувшем сезоне "Дженоа" завершила чемпионат Италии на 11-м месте.
Напомним, что "Динамо" продало одного нападающего, а основной форвард Артем Беседин на полгода выбыл из-за травмы.
Супряга известен тем, что стал чемпионом мира 2019 года с молодежной сборной Украины. Владислав сделал дубль в финальном матче в ворота Южной Кореи.
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Владислав Супряга в "Динамо": что нужно знать
- Летом 2020 года Супряга вернулся в "Динамо" после успешной аренды в "Днепре-1". Под руководством Мирчи Луческу он сперва даже стал основным форвардом, но позже проиграл конкуренцию партнерам.
- В прошлом сезоне во всех турнирах на счету Супряги 3 забитых гола и 3 голевые передачи.
- Ранее футболистом интересовалась итальянская "Болонья". Спортивный директор клуба 3 октября 2020 года сообщил, что итальянцы свернули переговоры по Супряге.
- 8 октября 2020 года Супряга продлил контракт с "Динамо", подписав долгосрочное соглашение.
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