Определились пары 1/4 и 1/2 финала Лиги конференций УЕФА.

В пятницу, 17 марта, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги конференций сезона-2022/2023.

На этой стадии борьбу за трофей ведут итальянская "Фиорентина", английский "Вест Хэм", польский "Лех", бельгийские клубы "Гент" и "Андерлехт", французская "Ницца", швейцарский "Базель" и нидерландский "АЗ Алкмаар".

Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги конференций

"Лех" (Польша) - "Фиорентина" (Италия)

"Гент" (Бельгия) - "Вест Хэм" (Англия)

"АЗ Алкмаар" (Нидерланды) - "Андерлехт" (Бельгия)

"Базель" (Швейцария) - "Ницца" (Франция)

Результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги конференций

"Лех" (Польша) / "Фиорентина" (Италия) - "Базель" (Швейцария) / "Ницца" (Франция)

"Гент" (Бельгия) / "Вест Хэм" (Англия) - "АЗ Алкмаар" (Нидерланды) / "Андерлехт" (Бельгия)

Первые игры 1/4 финала Лиги конференций будут сыграны 13 апреля, ответные - 20 апреля. Первые полуфинальные матчи турнира запланированы на 11 мая, ответные - 18 мая.

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Финал Лиги конференций сезона-2022/2023 пройдет 7 июня на стадионе "Фортуна Арена" в Праге.

Действующим победителем Лиги конференций является итальянская "Рома", которая в финальном матче прошлого сезона победила нидерландский "Фейеноорд".

Напомним, Украину в Лиге конференций представлял "Днепр-1". Команда Александра Кучера в раунде плей-офф проиграла кипрскому клубу АЕК Ларнака.

Добавим, что ранее состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов, а также жеребьевка аналогичной стадии Лиги Европы.

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