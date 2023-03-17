Донецкий "Шахтер" вылетел из Лиги Европы, уступив "Фейеноорду".

В четверг, 16 марта, состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

На этой стадии свой путь в ЛЕ завершил донецкий "Шахтер". "Горняки" на выезде потерпели разгромное поражение от "Фейеноорда" (7:1). По сумме двух матчей нидерландский клуб выиграл со счетом 8:2.

Главной сенсацией этой стадии стал вылет "Арсенала". Лондонский клуб сыграл вничью против "Спортинга" (1:1) в ответной игре и проиграл португальцам в серии послематчевых пенальти.

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Уверенно в следующий раунд Лиги Европы вышел "Манчестер Юнайтед". "Красные дьяволы" в отвтеной игре в гостях обыграли испанский "Бетис" (1:0). Первая игра команд завершилась разгромной победой "Юнайтед" со счетом 4:1.

Также в следующий раунд Лиги Европы вышли бельгийский "Рояль Унион", испанская "Севилья", итальянские "Ювентус" и "Рома", а также немецкий "Байер".

Результаты ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы

"Бетис" - "Манчестер Юнайтед" - 0:1

Гол: Рашфорд, 56

Обзор матча:

"Фенербахче" - "Севилья" - 1:0

Гол: Валенсия, 41 пен

Обзор матча:

"Фейенорд" - "Шахтер" - 7:1

Голы: Хименес, 9, Кекчю, 24, 38, пен, Идрисси, 49, 60, Джаханбахш, 64, Данилу, 67 - Келси, 87

Обзор матча:

"Фрайбург" - "Ювентус" - 0:2

Голы: Влахович, 45 пен, Кьеза, 90+5

Обзор матча:

"Ференцварош" - "Байер" - 0:2

Голы: Диаби, 3, Адли, 81

Обзор матча:

"Реал Сосьедад" - "Рома" - 0:0

Обзор матча:

"Арсенал" - "Спортинг" - 1:1 (по пен. 3:5)

Голы: Джака, 19 - Гонсалвеш, 62

Обзор матча:

"Рояль Унион СЖ" - "Унион Берлин" - 3:0

Голы: Теума, 18, Лазар Амани, 63, Лапуссен, 90+4

Обзор матча:

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы состоится в пятницу, 17 марта.

Действующим победителем Лиги Европы является "Айнтрахт", который в финальном матче прошлого года обыграл "Рейнджерс" в серии послематчевых пенальти.

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