В четверг, 16 марта, состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.
На этой стадии свой путь в ЛЕ завершил донецкий "Шахтер". "Горняки" на выезде потерпели разгромное поражение от "Фейеноорда" (7:1). По сумме двух матчей нидерландский клуб выиграл со счетом 8:2.
Главной сенсацией этой стадии стал вылет "Арсенала". Лондонский клуб сыграл вничью против "Спортинга" (1:1) в ответной игре и проиграл португальцам в серии послематчевых пенальти.
Уверенно в следующий раунд Лиги Европы вышел "Манчестер Юнайтед". "Красные дьяволы" в отвтеной игре в гостях обыграли испанский "Бетис" (1:0). Первая игра команд завершилась разгромной победой "Юнайтед" со счетом 4:1.
Также в следующий раунд Лиги Европы вышли бельгийский "Рояль Унион", испанская "Севилья", итальянские "Ювентус" и "Рома", а также немецкий "Байер".
Результаты ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы
"Бетис" - "Манчестер Юнайтед" - 0:1
Гол: Рашфорд, 56
Обзор матча:
"Фенербахче" - "Севилья" - 1:0
Гол: Валенсия, 41 пен
Обзор матча:
"Фейенорд" - "Шахтер" - 7:1
Голы: Хименес, 9, Кекчю, 24, 38, пен, Идрисси, 49, 60, Джаханбахш, 64, Данилу, 67 - Келси, 87
Обзор матча:
"Фрайбург" - "Ювентус" - 0:2
Голы: Влахович, 45 пен, Кьеза, 90+5
Обзор матча:
"Ференцварош" - "Байер" - 0:2
Голы: Диаби, 3, Адли, 81
Обзор матча:
"Реал Сосьедад" - "Рома" - 0:0
Обзор матча:
"Арсенал" - "Спортинг" - 1:1 (по пен. 3:5)
Голы: Джака, 19 - Гонсалвеш, 62
Обзор матча:
"Рояль Унион СЖ" - "Унион Берлин" - 3:0
Голы: Теума, 18, Лазар Амани, 63, Лапуссен, 90+4
Обзор матча:
Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы состоится в пятницу, 17 марта.
Действующим победителем Лиги Европы является "Айнтрахт", который в финальном матче прошлого года обыграл "Рейнджерс" в серии послематчевых пенальти.