"Спортинг" сенсационно выбил "Арсенал" из Лиги Европы.

В четверг, 16 марта, состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между "Арсеналом" и "Спортингом".

Игра прошла на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне и завершилась итоговой победой португальского клуба.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. "Арсенал" открыл счет на 19-й минуте. Гол в свой актив записал Гранит Джака.

Видео дня

На 62-й минуте матча игрок "Спортинга" Педру Гонсалвеш забил выдающийся гол с центра поля и сравнял счет в игре.

Видео гола:

В дополнительное время команды не смогли определить победителя, и судьба путевки в четвертьфинал решалась в серии пенальти, где сильнее оказались футболисты "Спортинга".

"Арсенал" - "Спортинг" - 1:1 (по пен. 3:5)

Голы: Джака, 19 - Гонсалвеш, 62

"Арсенал": Рамсдейл, Томиясу (Уайт, 9), Салиба (Холдинг, 21), Габриэль, Зинченко, Жоржиньо (Парти, 65), Джака, Виейра (Эдегор, 100), Нельсон (Сака, 66), Жезус (Троссард, 46), Мартинелли

Спортинг: Адан, Сен-Жюст, Диоманде, Инасиу, Эсгаю, Гонсалвеш (Эссуго, 93), Угарте, Реис (Сантуш, 93), Эдвардс (Танлонго, 119), Паулинью (Чермити, 89), Тринкау (Гомес, 105)

Предупреждения: Виейра, Джака, Холдинг - Угарте, Эссуго

Удаление: Угарте (вторая желтая)

Обзор матча:

Напомним, первый матч "Спортинга" и "Арсенала" завершился со счетом 2:2. Таким образом, португальский клуб вышел в четвертьфинал турнира.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы состоится в пятницу, 17 марта.

Действующим победителем Лиги Европы является "Айнтрахт", который в финальном матче прошлого года обыграл "Рейнджерс" в серии послематчевых пенальти.

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