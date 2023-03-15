Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится в пятницу, 17 марта.

Во вторник, 14 марта, были сыграны еще два ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023.

Путевки в 1/4 финала турнира по результатам этого игрового дня завоевали "Манчестер Сити" и "Интер".

Английский клуб в ответной игре одержал разгромную победу над "РБ Лейпциг" со счетом 7:0 и победил "быков" по сумме двух матчей 8:1.

Видео дня

Миланский "Интер" сыграл вничью с "Порту" (0:0). Первая дуэль этих команд завершилась минимальной победой итальянского клуба со счетом 1:0.

Ранее в 1/4 финала Лиги чемпионов вышли также "Челси", "Бенфика", "Милан" и "Бавария". Лондонский клуб по сумме двух матчей обыграл дортмундскую "Боруссию" (2:0, 0:1), лиссабонцы разгромили "Брюгге" (5:1, 2:0). "Бавария" одолела французский ПСЖ (2:0, 1:0), "Милан" прошел английский "Тоттенхэм" (0:0, 1:0).

Список участников 1/4 финала Лиги чемпионов

"Челси" (Англия)

"Бенфика" (Португалия)

"Бавария" (Германия)

"Милан" (Италия)

"Интер" (Италия)

"Манчестер Сити" (Англия)

Еще два участника 1/4 финала Лиги чемпионов определятся 15 марта в парах "Реал" - "Ливерпуль" и "Наполи" - "Айнтрахт".

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов пройдет в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне в пятницу, 17 марта.

Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов является "Реал". В прошлогоднем финале мадридский клуб обыграл "Ливерпуль".

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