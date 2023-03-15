Миланский клуб прошел "Порту" благодаря результату первой игры.

Во вторник, 14 марта, состолся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором миланский "Интер" противостоял "Порту".

Встреча проходила на стадионе "Драгау" и закончилась со счетом 0:0.

Несмотря на отсутствие голов, игра получилась очень напряженной и зрелищной. Хозяева пытались прорвать оборону соперника, а именитые гости не позволяли это сделать на протяжении всего матча.

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"Драконы" доминировали на поле, создавали моменты, однако на стадии завершения им постоянно не везло. В свою очередь "Интер" в атаке почти ничего не создал, однако ему это было и не нужно.

На седьмой добавленной ко второму тайму минуте защитник "Порту" Пепе получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

"Порту" - "Интер" - 0:0

"Порту": Диогу Кошта, Маркано, Фабиу Кардозу, Сануси (Венделл, 85), Урибе (Лоудер, 85), Груйич, Эуштакиу (Андре Франку, 71), Пепе, Тареми, Галено, Эванилсон (Тони Мартинес, 71)

"Интер": Онана, Думфрис, Дармиан (Шкриньяр, 80), Ачерби, Бастони (де Врей, 74), Димарко (Д`Амброзио, 70), Мхитарян, Чалханоглу, Барелла (Брозович, 80), Джеко (Лукаку, 70), Мартинес

Предупреждения: Дармиан (33), Джеко (69), Пепе (79), Ачерби (90), Консейсау (90)

Удаление: Пепе (90)

Обзор матча:

Первый матч команд завершился победой "Интера" со счетом 1:0. Единственный гол забил Ромелу Лукаку на 86-й минуте.

Таким образом, "Интер" по сумму двух матчей вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Напомним, ранее в 1/8 финала Лиги чемпионов пробился еще один клуб из Италии - "Милан". "Россонери" по сумме двух матчей обыграли "Тоттенхэм".

Стоит отметить, что это первый случай за последние 17 лет, когда и "Милан", и "Интер" одновременно пробились в 1/4 финала.

Последний раз такое произошло в сезоне-2005/06, когда "Милан" в статусе действующего победителя турнира сумел дойти до полуфинала, где уступил будущему обладателю кубка "Барселоне" (0:1, 0:0). "Интер" в свою очередь остановился на стадии четвертьфинала, где лишь за счет гостевых голов "Вильярреал" прошел дальше (1:2, 1:0).

Примечательно, что лучшим бомбардиром того розыгрыша Лиги чемпионов стал легендарный украинский напдающий "Милана" Андрей Шевченко, забивший 9 голов.

Добавим, что жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов пройдет в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне в пятницу, 17 марта.

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