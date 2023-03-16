Исход встречи решил гол французского нападающего Карима Бензема.

В среду, 15 марта, состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и мадридским "Реалом".

Поединок проходил на легендарном стадионе "Сантьяго Бернабеу" и завершился победой хозяев поля.

Первый тайм прошел примерно в равной борьбе при небольшом преимуществе "Реала" во владении мячом. Обе команды имели голевые шансы в первой половине игры, однако реализовать их не смогли.

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Исход встречи решил единственный гол, забитый в концовке игры. На 79-й минуте французский форвард "сливочных" Карим Бензема поразил ворота Алиссона и принес своей команде минимальную победу.

"Реал" - "Ливерпуль" - 1:0

Гол: Бензема, 79

"Реал": Куртуа, Начо, Рюдигер, Милитао, Карвахаль (Васкес, 86), Кроос (Чуамени, 84), Камавинга, Модрич (Себальос, 81), Винисиус (Асенсио, 84), Бензема (Родриго, 82), Вальверде

"Ливерпуль": Алиссон, Э. Робертсон (Цимикас, 90+1), ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд, Фабиньо, Милнер (Окслейд-Чемберлен, 73), Нуньес (Фирмино, 57), Жота (Эллиотт, 57), Салах, Гакпо (Карвалью, 90+2)

Предупреждение: Цимикас, 90+4

Обзор матча:

Первый матч этих команд завершился разгромной победой "Реала" со счетом 5:2. Таким образом, по итогам двух встреч мадридский клуб одержал победу над "Ливерпулем" с общим счетом 6:2 и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Соперник "Реала" по 1/4 финала Лиги чемпионов станет известен в пятницу, 17 марта. Именно в этот день состоится жеребьевка следующего этапа турнира.

Напомним, мадридский "Реал" является действующим победителем Лиги чемпионов. В финале прошлого розыгрыша этого турнира "сливочные" победили "Ливерпуль".

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