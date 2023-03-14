Первая встреча команд завершилась разгромной победой "Реала".

В среду, 15 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между испанским "Реалом" и английским "Ливерпулем".

Игра пройдет на знаменитом стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. Главным арбитром встречи назначен немецкий рефери Феликс Цвайер. Помогать ему будут Штефан Лупп, Марко Ахмюллер. Арбитр ВАР - Марко Фриц.

Первый поединок команды сыграли три недели назад в Англии. "Ливерпуль" потрясающе начал матч на "Энфилде", получив преимущество в два мяча уже к 15-й минуте. Однако закончился тот матч полным провалом для команды Юргена Клоппа. Мадридский клуб совершил выдающийся камбэк и выиграл игру со счетом 5:2. По два мяча в составе "сливочных" забили Винисиус Жуниор и Карим Бензема, еще один гол в активе Эдера Милитао. В составе "Ливерпуля" забивали Дарвин Нуньес и Мохамед Салах.

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Стоит отметить, что после триумфа на "Энфилде" у команды Карло Анчелотти произошел спад. "Реал" сыграл вничью с "Атлетико" (1:1), уступил "Барселоне" (0:1), расписал мировую с "Бетисом" (0:0) и лишь в минувшие выходные "сливочным" удалось прервать серию неудач, победив "Эспаньол" (3:1).

"Ливерпуль" после поражения от "Реала" сыграл вничью с "Кристал Пэлас" (0:0), затем одержал две победы против "Вулверхэмптона" (2:0) и "Манчестер Юнайтед" (7:0). Перед ответной игрой против "сливочных" подопечные Клоппа снова испортили настроение себе и болельщикам, сенсационно проиграв "Борнмуту" (0:1).

Реал - Ливерпуль: прогноз

Букмекеры считаю мадридский "Реал" фаворитом ответного матча с "Ливерпулем". Так, ставки на победу команды Карло Анчелотти принимаются с коэффициентом 2,40. Ничья - 4,00. Победа "красных" оценена коэффициентом 2,98.

Поставить на гол "Реала" в этой игре можно с коэффициентом 1,16, на гол "Ливерпуля" - 1,22. Коэффициент на "обе забьют" - 1,52.

Аналитики практически не верят в то, что "Ливерпулю" удастся совершить камбэк и выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов. Коэффициент на проход "красных" в следующий раунд турнира - 16,00, в то время как на выход "Реала" - 1,03.

Вероятнее всего, по мнению букмекеров, матч "Реала" и "Ливерпуля" завершится вничью со счетом 1:1. На данный исход можно поставить с коэффициентом 7,30.

Реал - Ливерпуль: трансляция

В Украине прямая трансляция матча "Реал" - "Ливерпуль" будет доступна на MEGOGO и Volia TV.

Начало игры - в 22:00 по киевскому времени.

Добавим, что "Реал" и "Ливерпуль" встречались в финале прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпионов. Победу тогда одержали мадридцы, завоевав этот титул в 14-й раз в своей истории.

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