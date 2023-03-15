Эрлинг Холанд побил несколько рекордов Лиги чемпионов.

Во вторник, 14 марта, состоялся ответный матч 1/8 финала между "Манчестер Сити" и "РБ Лейпциг".

Встреча проходила на стадионе "Этихад" и завершилась сокрушительной победой хозяев поля со счетом 7:0.

Главным героем встречи стал нападающий "горожан" Эрлинг Холанд. Норвежец забил пять голов, сделав весомый вклад в победу своей команды. Еще по одному голу забили немецкий хавбек Илкай Гюндоган и бельгиец Кевин Де Брюйне.

Видео дня

"Манчестер Сити" - "РБ Лейпциг" - 7:0

Голы: Холанд 22, 24, 45+2, 54, 57, Гюндоган 49, Де Брюйне 90+2

"Манчестер Сити": Эдерсон, Аканджи, Диаш, Аке, Стоунз (Гомес 64), Родри (Филлипс 64), Силва, Де Брюйне, Гюндоган, Грилиш, Холанд (Альварес 63)

"РБ Лейпциг": Бласвих, Хенрихс (Клостерманн 80), Орбан, Гвардиол, Раум, Лаймер, Айдара (Симакан 63), Собослаи (Ольмо 72), Кампль, Форсберг (Силва 63), Вернер (Поульсен 63)

Предупреждения: Де Брюйне 67, Аканджи 77 - Хенрихс 21, Вернер 34

Обзор матча:

Отметим, что форварду "Манчестер Сити" Эрлингу Холанду быстрее всех в истории Лиги чемпионов покорилась отметка в 30 голов на турнире. Норвежец сыграл 25 матчей и забил уже 32 гола. Прежде рекорд принадлежал Руду ван Нистелрою, который забил 30 голов в 34 матчах.

Кроме того, Холанд стал самым молодым игроком в истории с 30 голами в Лиге чемпионов - 22 года и 236 дней. Прежний рекордсмен Килиан Мбаппе забил 30-й гол, когда ему было 22 года и 352 дня.

Также Эрлинг Холанд стал третьим футболистом в истории с пятью голами в одном матче Лиги чемпионов. До этого оформить пента-трик в матче самого престижного еврокубка удавалось только бывшему нападающему "Барселоны" Лионелю Месси в 2012 году в матче с "Байером" и экс-форварду "Шахтера" Луису Адриано в 2014 году в игре с беларуским БАТЭ.

Добавим, что первый матч команд в Германии завершился вничью со счетом 1:1. По сумме двух игр "Манчестер Сити" вышел в следующий раунд Лиги чемпионов. "РБ Лейпциг" вылетел из турнира.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов пройдет в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне в пятницу, 17 марта.

Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов является "Реал". В прошлогоднем финале мадридский клуб обыграл "Ливерпуль".

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