Первый матч команд закончился вничью со счетом 1:1.

Во вторник, 14 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между английским "Манчестер Сити" и "РБ Лейпциг".

Встреча пройдет на стадионе "Этихад" в Англии. Главным арбитром будет Славко Винчич из Словении.

Первый поединок этих команд состоялся три недели назад в Германии и завершился вничью со счетом 1:1. В составе "Сити" гол забил Рияд Марез, у "быков" отличился Йошко Гвардиол.

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После первой игры с "Лейпцигом" подопечные Пепа Гвардиолы сыграли четыре матча, одержав четыре победы: "Борнмут" (4:1), "Бристоль Сити" (3:0), "Ньюкасл" (2:0), "Кристал Пэлас" (1:0).

В турнирной таблице АПЛ "Манчестер Сити" занимает второе место, отставая от лидирующего "Арсенала" на пять очков.

"РБ Лейпциг" после дуэли с "горожанами" сыграл три матча. "Быки" одержали победы против "Айнтрахта" (2:1) и "Боруссии" Менхенгладбах (3:0), а также проиграли "Боруссии" Дортмунд (1:2).

В турнирной таблице чемпионата Германии "РБ Лейпциг" занимает третье место с 45 очками в активе.

Манчестер Сити - Лейпциг: прогноз

Букмекеры считают "Манчестер Сити" безоговорочным фаворитом этой пары.

Так, на победу подопечных Пепа Гвардиолы в основное время можно сделать ставку с коэффициентом 1,39. В то ж время успех гостей и ничья менее вероятны - коэффициенты 8,40 и 5,30 соответственно.

Наиболее вероятным исходом матча "Манчестер Сити" - "РБ Лейпциг" букмекеры считают победу "горожан" со счетом 2:0. Коэффициент - 6,60.

На проход "горожан" в четвертьфинал можно поставить с коэффициентом 1,17, а на выход "быков" коэффициент 5,90.

Манчестер Сити - Лейпциг: трансляция

В Украине прямая трансляция матча "Манчестер Сити" - "Лейпциг" будет доступна на MEGOGO и Volia TV.

Начало игры - в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, финал Лиги чемпионов сезона-2022/2023 пройдет на стадионе "Олимпийский" в Стамбуле.

Действующим победителем турнира является мадридский "Реал". В финале прошлого сезона испанский клуб обыграл "Ливерпуль".

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