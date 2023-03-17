Логотип Лиги чемпионов / фото REUTERS

В пятницу, 17 марта, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов

Борьбу за трофей на этой стадии ведут восемь клубов: "Реал" Мадрид (действующий победитель Лиги чемпионов), "Наполи", "Челси", "Бенфика", "Бавария", "Милан", "Интер" и "Манчестер Сити". 

Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов

  • "Реал" Мадрид (Испания) - "Челси" (Англия)
  • "Интер" Милан (Италия) - "Бенфика" (Португалия)
  • "Манчестер Сити" (Англия) - "Бавария" (Германия)
  • "Милан" (Италия) - "Наполи" (Италия)

Результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов

  • "Милан" / "Наполи" - "Интер" /"Бенфика"
  • "Реал" / "Челси" - "Манчестер Сити" / "Бавария"

Первые матчи 1/4 финала пройдут 11-12 апреля, ответные -18-19 апреля. Первые полуфинальные игры будут сыграны 9-10 мая, ответные - 16-17 мая.

Видео дня

Финал Лиги чемпионов сезона-2022/2023 пройдет 10 июня на стадионе "Олимпийский" в Стамбуле. 

Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский "Реал", который в прошлогоднем финале одолел "Ливерпуль"

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