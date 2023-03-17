Определились пары 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы УЕФА.

В пятницу, 17 марта, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы сезона-2022/2023.

Борьбу за трофей продолжают итальянские клубы "Ювентус" и "Рома", английский "Манчестер Юнайтед", нидерландский "Фейеноорд", португальский "Спортинг", немецкий "Байер", бельгийский "Рояль Унион" и испанская "Севилья".

Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы

"Манчестер Юнайтед" - "Севилья"

"Ювентус" - "Спортинг"

"Байер" - "Рояль Унион"

"Фейеноорд" - "Рома"

Результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги Европы

"Ювентус" / "Спортинг" - "Манчестер Юнайтед" / "Севилья"

"Фейеноорд" / "Рома" - "Байер" / "Рояль Унион"

Первые матчи 1/4 финала Лиги Европы пройдут 13 апреля, ответные -20 апреля. Первые полуфинальные игры будут сыграны 11 мая, ответные - 18 мая.

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Финал Лиги Европы сезона-2022/2023 пройдет 31 мая на стадионе "Ференц Пушкаш" в Будапеште.

Действующим победителем Лиги Европы является "Айнтрахт", который в финальном матче прошлого года обыграл "Рейнджерс" в серии послематчевых пенальти.

Напомним, донецкий "Шахтер" вылетел из Лиги Европы на стадии 1/8 финала. "Горняки" по сумме двух матчей проиграли "Фейеноорду" со счетом 2:8.

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