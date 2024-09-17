Украину в Лиге Чемпионов будет представлять донецкий "Шахтер".

17 сентября стартует Лига Чемпионов УЕФА. Турнир впервые пройдет в обновленном формате.

Так, главным отличием обновленного турнира является то, что теперь Лига Чемпионов фактически не имеет группового этапа. Поскольку привычные всем группы отменили. Теперь каждая команда-участница должна сыграть восемь игр с разными соперниками - четыре дома и четыре на выезде. Результаты фиксируются в общей группе из всех 36 команд, где и определяются конечные участники раунда плей-офф.

Так, 8 первых команд рейтинга попадают напрямую в 1/8. Зато команды, занявшие с 9 по 24 строчку - выходят в раунд на выбывание, где поборются в двухматчевом формате за выход в 1/8 финала Лиги Чемпионов. Еще один важный момент - отныне команды из Лиги Чемпионов не могут попасть в Лигу Европы, как это было раньше. Все команды, занявшие с 24 по 36 место покидают еврокубковый сезон.

Видео дня

Одной из причин, почему ввели новый формат Лиги Чемпионов заключается в том, что самих матчей теперь станет больше - если раньше в течение сезона проходило 125 поединков, то сейчас это количество выросло до 189. Кроме того, увеличится количество матчей "топовых" команд. Если раньше они чаще встречались на этапе плей-офф, то сейчас уже на начальном этапе тот же "ПСЖ" сыграет и с "Баварией" и с "Манчестер Сити".

Украинские клубы в Лиге Чемпионов

Единственным представителем Лиги Чемпионов от Украины в этом году выступит донецкий "Шахтер". Уже 18 сентября он проведет первый поединок в ЛЧ против "Болоньи". Среди других соперников горняков - "Бавария", "Боруссия" Дортмунд, "Аталанта", "Арсенал", "Янг Бойз", "ПСВ" и "Брест".

Вас также могут заинтересовать новости: