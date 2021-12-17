Его автором стал нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси.

Гол нападающего ПСЖ Лионеля Месси признан лучшим мячом группового этапа Лиги чемпионов.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Свой эффектный мяч Месси забил в ворота "Манчестер Сити" в матче 2-го тура, который завершился победой парижан со счетом 2:0. Стоит отметить, что это был дебютный гол аргентинца в футболке ПСЖ.

Месси протащил мяч от центра поля, сыграл в стенку с Килианом Мбаппе и пробил под перекладину.

По итогам голосования болельщиков гол Месси опередил девять других претендентов.

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Лига чемпионов 2021-2022: главное

Групповой этап Лиги чемпионов длился с 14 сентября по 8 декабря. В плей-офф турнира вышли по две лучшие команды из каждой группы.

Уже состоялась жеребьевка 1/8 финала ЛЧ: результаты. Также известен календарь матчей этой стадии.

Первые матчи 1/8 финала запланированы на 15/16/22/23 февраля, а ответные поединки состоятся 8/9/15/16 марта.

"Шахтер" и "Динамо" в своих группах досрочно стали последними.

Финал турнира запланирован на 28 мая.

Автор: Антон Дударь