Лионель Месси / фото REUTERS
Гол нападающего ПСЖ Лионеля Месси признан лучшим мячом группового этапа Лиги чемпионов.
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Свой эффектный мяч Месси забил в ворота "Манчестер Сити" в матче 2-го тура, который завершился победой парижан со счетом 2:0. Стоит отметить, что это был дебютный гол аргентинца в футболке ПСЖ.
Месси протащил мяч от центра поля, сыграл в стенку с Килианом Мбаппе и пробил под перекладину.
По итогам голосования болельщиков гол Месси опередил девять других претендентов.
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