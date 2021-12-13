Лига чемпионов: стал известен календарь матчей 1/8 финала

Матчи навылет в главном клубном турнире Европы стартуют 15 февраля.

УЕФА опубликовал расписание матчей 1/8 финала группового этапа Лиги чемпионов. Жеребьевка этой стадии состоялась 13 декабря. Расписание 1/8 финала Лиги чемпионов Первые матчи 15 февраля "Спортинг" - "Манчестер Сити" ПСЖ - "Реал" 16 февраля "Зальцбург" - "Бавария" "Интер" - "Ливерпуль" 22 февраля "Челси - "Лилль" "Вильярреал" - "Ювентус" 23 февраля "Бенфика" - "Аякс" "Атлетико" - "Манчестер Юнайтед" Ответные матчи 8 марта "Бавария" - "Зальцбург" "Ливерпуль" - "Интер" 9 марта "Манчестер Сити" - "Спортинг" "Реал" - ПСЖ 15 марта "Аякс" - "Бенфика" "Манчестер Юнайтед" - "Атлетико" 16 марта "Лилль" - "Челси" "Ювентус" - "Вильярреал Читайте такжеЛига чемпионов: интересные факты и статистика по итогам группового этапа Все матчи будут начинаться в 22:00 по киевскому времени. Лига чемпионов 2021-2022: главное Групповой этап Лиги чемпионов длился с 14 сентября по 8 декабря. В плей-офф турнира вышли по две лучшие команды из каждой группы.

Жеребьевка 1/8 финала состоялась 13 декабря. Ее пришлось проводить два раза.

Плей-офф турнира стартует 15 февраля и продлится до 28 мая - на эту дату запланирован финальный матч.

"Шахтер" и "Динамо" в своих группах досрочно стали последними. Автор: Антон Дударь

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