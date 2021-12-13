УЕФА опубликовал расписание матчей 1/8 финала группового этапа Лиги чемпионов. Жеребьевка этой стадии состоялась 13 декабря.

Расписание 1/8 финала Лиги чемпионов

Первые матчи

15 февраля

"Спортинг" - "Манчестер Сити"

ПСЖ - "Реал"

16 февраля

"Зальцбург" - "Бавария"

"Интер" - "Ливерпуль"

22 февраля

"Челси - "Лилль"

"Вильярреал" - "Ювентус"

23 февраля

"Бенфика" - "Аякс"

"Атлетико" - "Манчестер Юнайтед"

Ответные матчи

8 марта

"Бавария" - "Зальцбург"

"Ливерпуль" - "Интер"

9 марта

"Манчестер Сити" - "Спортинг"

"Реал" - ПСЖ

15 марта

"Аякс" - "Бенфика"

"Манчестер Юнайтед" - "Атлетико"

16 марта

"Лилль" - "Челси"

"Ювентус" - "Вильярреал

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Все матчи будут начинаться в 22:00 по киевскому времени.

Лига чемпионов 2021-2022: главное

  • Групповой этап Лиги чемпионов длился с 14 сентября по 8 декабря. В плей-офф турнира вышли по две лучшие команды из каждой группы.
  • Жеребьевка 1/8 финала состоялась 13 декабря. Ее пришлось проводить два раза.
  • Плей-офф турнира стартует 15 февраля и продлится до 28 мая - на эту дату запланирован финальный матч.
  • "Шахтер" и "Динамо" в своих группах досрочно стали последними.

Автор: Антон Дударь