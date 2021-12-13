УЕФА опубликовал расписание матчей 1/8 финала группового этапа Лиги чемпионов. Жеребьевка этой стадии состоялась 13 декабря.
Расписание 1/8 финала Лиги чемпионов
Первые матчи
15 февраля
"Спортинг" - "Манчестер Сити"
ПСЖ - "Реал"
16 февраля
"Зальцбург" - "Бавария"
"Интер" - "Ливерпуль"
22 февраля
"Челси - "Лилль"
"Вильярреал" - "Ювентус"
23 февраля
"Бенфика" - "Аякс"
"Атлетико" - "Манчестер Юнайтед"
Ответные матчи
8 марта
"Бавария" - "Зальцбург"
"Ливерпуль" - "Интер"
9 марта
"Манчестер Сити" - "Спортинг"
"Реал" - ПСЖ
15 марта
"Аякс" - "Бенфика"
"Манчестер Юнайтед" - "Атлетико"
16 марта
"Лилль" - "Челси"
"Ювентус" - "Вильярреал
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Все матчи будут начинаться в 22:00 по киевскому времени.
Лига чемпионов 2021-2022: главное
- Групповой этап Лиги чемпионов длился с 14 сентября по 8 декабря. В плей-офф турнира вышли по две лучшие команды из каждой группы.
- Жеребьевка 1/8 финала состоялась 13 декабря. Ее пришлось проводить два раза.
- Плей-офф турнира стартует 15 февраля и продлится до 28 мая - на эту дату запланирован финальный матч.
- "Шахтер" и "Динамо" в своих группах досрочно стали последними.