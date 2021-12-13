Процедура была проведена с нарушениями.

УЕФА сообщил, что жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов будет проведена повторно.

Причиной тому послужили ошибки, допущенные во время проведения процедуры.

Ранее были сформированы такие пары.

"Из-за технической проблемы с программным обеспечением внешнего поставщика, который сообщает официальным лицам УЕФА, какие команды имеют право играть друг с другом, была допущена серьезная ошибка в жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов", - указано в заявлении УЕФА.

Участие в жеребьевке принимал бывший российский футболист Андрей Аршавин. В соперники "Вильярреалу" он вытянул шар с "Манчестер Юнайтед" - командой, которая встречалась с испанским клубом на стадии группового этапа турнира. Поэтому они не могли сыграть друг против друга в 1/8 финала. В итоге Аршавин заново определял соперника для действующих победителей Лиги Европы - выпал "Манчестер Сити".

Более того, когда определялся оппонент "Атлетико", в корзину забыли добавить "МЮ", но добавили шар "Ливерпуля", с которым "матрасники" играли в группе. В итоге мадридцам досталась "Бавария", и "Атлетико" подал протест. УЕФА изучал возможность проведения повторной жеребьевки, что в итоге и будет сделано.

Повторная жеребьевка начнется в 16:00.

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В 1/8 финала победители групп играют с командами, занявшими вторые места. На этой стадии жеребьевка не может свести представителей одной ассоциации и команды из одной группы.

Первые матчи 1/8 финала запланированы на 15/16/22/23 февраля, а ответные поединки состоятся 8/9/15/16 марта.

Сеяные - "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" (все - Англия), "Бавария" (Германия), "Реал" (Испания), "Ювентус" (Италия), "Лилль" (Франция), "Аякс" (Нидерланды).

В число несеяных попали "Атлетико", "Вильярреал" (оба - Испания), "Спортинг", "Бенфика" (оба - Португалия), ПСЖ (Франция), "Интер" (Италия), "Челси" (Англия), "Зальцбург" (Австрия).

Автор: Артем Будрин