Лига чемпионов: результаты жеребьевки 1/8 финала

Сформированы восемь пар первого раунда плей-офф главного клубного турнира Европы.

В швейцарском Ньоне 13 декабря состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой были сформированы пары плей-офф. Борьбу за трофей на этом этапе продолжают 16 команд. Результаты жеребьевки "Бенфика" (Португалия) - "Реал" (Испания) "Вильярреал" (Испания) - "Манчестер Сити" (Англия) "Атлетико" (Испания) - "Бавария" (Германия) "Зальцбург" (Австрия) - "Ливерпуль" (Англия) "Интер" (Италия) - "Аякс" (Нидерланды) "Челси" (Англия) - "Лилль" (Франция) "Спортинг" (Португалия) - "Ювентус" (Италия) "Пари Сен-Жермен" (Франция) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов: что нужно знать В 1/8 финала победители групп играют с командами, занявшими вторые места. На этой стадии жеребьевка не могла свести представителей одной ассоциации и команды из одной группы.

Первые матчи 1/8 финала запланированы на 15/16/22/23 февраля, а ответные поединки состоятся 8/9/15/16 марта. Первые матчи пройдут на полях команд, указанных первыми.

Сеяными были "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" (все - Англия), "Бавария" (Германия), "Реал" (Испания), "Ювентус" (Италия), "Лилль" (Франция), "Аякс" (Нидерланды).

В число несеяных попали "Атлетико", "Вильярреал" (оба - Испания), "Спортинг", "Бенфика" (оба - Португалия), ПСЖ (Франция), "Интер" (Италия), "Челси" (Англия), "Зальцбург" (Австрия). Автор: Артем Будрин

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