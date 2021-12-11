Лига чемпионов: интересные факты и статистика по итогам группового этапа

Украинский клуб стал лучшим по одному из показателей.

Групповой раунд Лиги чемпионов сезона 2021/2022 завершился. 13 декабря состоится жеребьевка плей-офф, где 16 команд сформируют пары 1/8 финала. Вашему вниманию интересные факты по итогам группового этапа: 1) Сразу три клуба выиграли все матчи группового этапа ("Ливерпуль", "Бавария" и "Аякс") 2) "Барселона" впервые с 2000 года не смогла выйти в плей-офф 3) "Зальцбург" - первый австрийский клуб, вышедший в плей-офф 4) Форвард "Аякса" Себастьян Алле повторил рекорд Криштиану Роналду, забив в каждом матче группового этапа 5) Донецкий "Шахтер" стал лучшим клубом среди всех участников по точности передач - 90,5% Групповой этап Лиги чемпионов 2021-2022 в цифрах: 1) 297 голов забито 2) 10 голов - лучший бомбардир Себастьян Алле ("Аякс") 3) 6 голевых передач - лучший ассистент Бруну Фернандеш ("МЮ") 4) 22 гола забитых - лучший результат среди клубов ("Бавария") 5) 3 гола - минимальное количество пропущенных ("Бавария" и "Реал") Читайте также "Ні обіцянок, ні пробачень". Как Украина в еврокубках дно пробивала Лига чемпионов 2021-2022: главное Групповой этап Лиги чемпионов длился с 14 сентября по 8 декабря. В плей-офф турнира вышли по две лучшие команды из каждой группы по итогам шести туров.

Матчи плей-офф стартуют 15 февраля, а финал запланирован на 28 мая.

"Шахтер" и "Динамо" в своих группах досрочно стали последними. Автор: Артем Будрин

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