Лига чемпионов: определились все участники 1/8 финала

Наибольшее представительство в плей-офф будет у Англии - четыре команды.

Завершился групповой этап Лиги чемпионов 2021/2022, по итогам которого определились все участники плей-офф. В плей-офф сыграют: "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Челси" (все - Англия), "Реал", "Атлетико", "Вильярреал" (все - Испания), ПСЖ, "Лилль" (обе - Франция), "Ювентус", "Интер" (обе - Италия), "Спортинг", "Бенфика" (обе - Португалия), "Аякс" (Нидерланды), "Бавария" (Германия) и "Зальцбург" (Австрия). Вышли в плей-офф с первых мест: "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Аякс", "Реал", "Бавария", "Манчестер Юнайтед", "Лилль" и "Ювентус". Вышли в плей-офф со вторых мест: ПСЖ, "Атлетико", "Спортинг", "Интер", "Бенфика", "Челси", "Зальцбург" и "Вильярреал". Спустились в Лигу Европы с третьего места: "Барселона", "Зенит", "Севилья", "Порту", "РБ Лейпциг", "Шериф", "Боруссия" Д и "Аталанта". Читайте такжеВпервые за 17 лет: Барселона разгромно проиграла Баварии и опустилась в Лигу Европы Лига чемпионов 2021-2022: главное Групповой этап Лиги чемпионов длился с 14 сентября по 8 декабря. В плей-офф турнира вышли по две лучшие команды из каждой группы по итогам шести туров.

Жеребьевка 1/8 финала пройдет 13 декабря.

Матчи плей-офф стартуют 15 февраля, а финал запланирован на 28 мая.

"Шахтер" и "Динамо" в своих группах досрочно стали последними. Автор: Артем Будрин

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