УЕФА выбрал десять лучших голов на групповом этапе Лиги чемпионов.
Официальный сайт УЕФА предлагает болельщикам выбрать лучший гол из десяти, запустив голосование.
В список претендентов вошли сразу три гола, забитые в ворота украинских клубов.
Это мяч форварда "Шерифа" Адамы Траоре в ворота "Шахтера", гол вингера "Реала" Винисиуса Жуниора, а также гол нападающего "Баварии" Роберта Левандовски в ворота "Динамо".
Также в списке претендентов голы Лукаса Нмечи ("Вольфсбург"), Себастьяна Тилля ("Реал"), Алекса Теллеса ("Манчестер Юнайтед"), Лионеля Месси (ПСЖ), Тьяго Алькантары ("Ливерпуль"), Мэйсона Гринвуда ("Манчестер Юнайтед") и Марко Асенсио ("Реал").
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 13, 2021
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Лига чемпионов 2021-2022: главное
- Групповой этап Лиги чемпионов длился с 14 сентября по 8 декабря. В плей-офф турнира вышли по две лучшие команды из каждой группы.
- Уже состоялась жеребьевка 1/8 финала ЛЧ.
- Первые матчи 1/8 финала запланированы на 15/16/22/23 февраля, а ответные поединки состоятся 8/9/15/16 марта.
- "Шахтер" и "Динамо" в своих группах досрочно стали последними.
- Финал турнира запланирован на 28 мая.