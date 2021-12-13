На лучший гол группового этапа претендуют десять мячей.

УЕФА выбрал десять лучших голов на групповом этапе Лиги чемпионов.

Официальный сайт УЕФА предлагает болельщикам выбрать лучший гол из десяти, запустив голосование.

В список претендентов вошли сразу три гола, забитые в ворота украинских клубов.

Это мяч форварда "Шерифа" Адамы Траоре в ворота "Шахтера", гол вингера "Реала" Винисиуса Жуниора, а также гол нападающего "Баварии" Роберта Левандовски в ворота "Динамо".

Также в списке претендентов голы Лукаса Нмечи ("Вольфсбург"), Себастьяна Тилля ("Реал"), Алекса Теллеса ("Манчестер Юнайтед"), Лионеля Месси (ПСЖ), Тьяго Алькантары ("Ливерпуль"), Мэйсона Гринвуда ("Манчестер Юнайтед") и Марко Асенсио ("Реал").

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 13, 2021

Лига чемпионов 2021-2022: главное

Групповой этап Лиги чемпионов длился с 14 сентября по 8 декабря. В плей-офф турнира вышли по две лучшие команды из каждой группы.

Уже состоялась жеребьевка 1/8 финала ЛЧ.

Первые матчи 1/8 финала запланированы на 15/16/22/23 февраля, а ответные поединки состоятся 8/9/15/16 марта.

"Шахтер" и "Динамо" в своих группах досрочно стали последними.

Финал турнира запланирован на 28 мая.

Автор: Антон Дударь