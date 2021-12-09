В среду, 8 декабря, состоялись поединки 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов 2021/2022.
"Динамо" в рамках этого тура уступило "Бенфике" со счетом 0:2.
Отметим, что матч "Аталанты" и "Вильярреала" перенесен на 9 декабря из-за погодных условий.
Результаты матчей
Группа Е
"Бенфика" - "Динамо" Киев - 2:0
Голы: Яремчук, 16, Жилберту, 22
"Бавария" - "Барселона" - 3:0
Голы: Мюллер, 34, Сане, 43, Мусиала, 62
Положение команд: "Бавария" - 18 очков, "Бенфика" - 8, "Барселона" - 7, "Динамо" - 1
Группа F
"Аталанта" - "Вильярреал" перенесен из-за погодных условий на 9 декабря
"Манчестер Юнайтед" - "Янг Бойз" - 1:1
Голы: Гринвуд, 9 - Ридер, 42
Положение команд: "Манчестер Юнайтед" - 11 очков, "Вильярреал" - 7, "Аталанта" - 6, "Янг Бойз" - 5
Группа G
"Вольфсбург" - "Лилль" - 1:3
Голы: Штеффен, 89 - Йилмаз, 11, Дэвид, 72, Гомес, 78
"Зальцбург" - "Севилья" - 1:0
Голы: Окафор, 50
Положение команд: "Лилль" - 11 очков, "Зальцбург" - 10, "Севилья" - 6, "Вольфсбург" - 5
Группа H
"Зенит" - "Челси" - 3:3
Голы: Клаудиньо, 38, Азмун, 41, Ерохин, 90+4 - Вернер, 2, 85, Лукаку, 62
"Ювентус" - "Мальме" - 1:0
Голы: Кин, 18
Положение команд: "Ювентус" - 15 очков, "Челси" - 13, "Зенит" - 5, "Мальме" - 1
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Лига чемпионов 2021-2022: что нужно знать
- Групповой раунд Лиги чемпионов проходил с 14 сентября по 8 декабря. В плей-офф турнира вышли по две лучшие команды из каждого квартета по итогам шести туров.
- Матчи плей-офф стартуют 15 февраля, а финал запланирован на 28 мая.
- Жеребьевка 1/8 финала состоится 13 декабря.