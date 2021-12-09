Лига чемпионов: результаты всех матчей 8 декабря, итоговое положение команд (видео)

"Челси" сыграл яркий поединок против "Зенита", а "Ман Юнайтед" не справился с "Янг Бойзом".

В среду, 8 декабря, состоялись поединки 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов 2021/2022. "Динамо" в рамках этого тура уступило "Бенфике" со счетом 0:2. Отметим, что матч "Аталанты" и "Вильярреала" перенесен на 9 декабря из-за погодных условий. Результаты матчей Группа Е "Бенфика" - "Динамо" Киев - 2:0 Голы: Яремчук, 16, Жилберту, 22 "Бавария" - "Барселона" - 3:0 Голы: Мюллер, 34, Сане, 43, Мусиала, 62 Положение команд: "Бавария" - 18 очков, "Бенфика" - 8, "Барселона" - 7, "Динамо" - 1 Группа F "Аталанта" - "Вильярреал" перенесен из-за погодных условий на 9 декабря "Манчестер Юнайтед" - "Янг Бойз" - 1:1 Голы: Гринвуд, 9 - Ридер, 42 Положение команд: "Манчестер Юнайтед" - 11 очков, "Вильярреал" - 7, "Аталанта" - 6, "Янг Бойз" - 5 Группа G "Вольфсбург" - "Лилль" - 1:3 Голы: Штеффен, 89 - Йилмаз, 11, Дэвид, 72, Гомес, 78 "Зальцбург" - "Севилья" - 1:0 Голы: Окафор, 50 Положение команд: "Лилль" - 11 очков, "Зальцбург" - 10, "Севилья" - 6, "Вольфсбург" - 5 Группа H "Зенит" - "Челси" - 3:3 Голы: Клаудиньо, 38, Азмун, 41, Ерохин, 90+4 - Вернер, 2, 85, Лукаку, 62 "Ювентус" - "Мальме" - 1:0 Голы: Кин, 18 Положение команд: "Ювентус" - 15 очков, "Челси" - 13, "Зенит" - 5, "Мальме" - 1 Читайте такжеЛига чемпионов: результаты всех матчей 7 декабря, итоговое положение команд (видео) Лига чемпионов 2021-2022: что нужно знать Групповой раунд Лиги чемпионов проходил с 14 сентября по 8 декабря. В плей-офф турнира вышли по две лучшие команды из каждого квартета по итогам шести туров.

Матчи плей-офф стартуют 15 февраля, а финал запланирован на 28 мая.

Жеребьевка 1/8 финала состоится 13 декабря. Автор: Артем Будрин

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