Киевский клуб завершил групповой этап с одним очком.

В рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" в Лиссабоне уступило "Бенфике" со счетом 0:2.

В дебюте игры Виктор Цыганков пробил выше ворот с убойной позиции и упустил супермомент. Португальская команда ответила своими атаками, одна из которых завершилась голом Романа Яремчука. Форвард сборной Украины на 16-й минуте забил в ворота бывшей команды.

Через 6 минут Жилберту удвоил преимущество "орлов". "Динамо" так и не смогло ответить своими забитыми мячами.

"Бенфика" - "Динамо" - 2:0

Голы: Яремчук, 16, Жилберту, 22

"Бенфика": Влаходимос, Вертонген, Отаменди, Андре Алмейда, Вайгль, Жоау Мариу (Таарабт, 73), Пицци (Эвертон, 59), Гримальдо, Жилберту (Лазаро, 73), Рафа Силва, Яремчук (Нуньес, 82)

"Динамо": Бущан, Тымчик, Забарный, Сирота, Миколенко, Сидорчук (Андриевский, 86), Шапаренко, Буяльский, Цыганков (Караваев, 79), Вербич (Де Пена, 64), Гармаш (Рамирес, 79)

Предупреждения: Жилберту - Забарный, Вербич, Цыганков

Видеообзор матча

Видео гола Яремчука

Видео гола Жилберту

Бенфика - Динамо: итоги матча

"Динамо" не смогло одержать первую победу на групповом этапе Лиги чемпионов 2021-2022. Киевляне проиграли все матчи, кроме домашней игры с "Бенфикой" в 1-м туре (0:0).

Роман Яремчук забил свой первый гол в карьере на групповом этапе Лиги чемпионов.

"Динамо" в этой ЛЧ лишь один раз смогло забить гол - это сделал Денис Гармаш в ворота "Баварии".

"Бенфика" вышла в плей-офф ЛЧ, а "Барселона" проиграла "Баварии" в параллельном поединке (3:0) и опустилась в Лигу Европы.

Окончательное положение команд в группе Е: "Бавария" - 18 очков, "Бенфика" - 8, "Барселона" - 7, "Динамо" - 1

Автор: Артем Будрин