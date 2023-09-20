"Шахтер" стартовал в новом сезоне Лиги чемпионов с поражения.

19 и 20 сентября проходят матчи первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.

Украину на этой стадии турнира представляет донецкий "Шахтер". "Горняки" выступают в группе H. В рамках первого тура подопечные Патрика ван Леувена проиграли португальскому клубу "Порту".

В другом поединке группы H каталонская "Барселона" уничтожила бельгийский "Антверпен".

Видео дня

Лига чемпионов-2023/24: 1 тур

Вторник, 19 сентября

Группа E

"Фейеноорд" - "Селтик" - 2:0

"Лацио" - "Атлетико" - 1:1

Группа F

"Ньюкасл" - "Милан" - 0:0

ПСЖ - "Боруссия" Д - 2:0

Группа G

"Янг Бойз" - "РБ Лейпциг" - 1:3

"Манчестер Сити" - "Црвена Звезда" - 3:1

Группа H

"Барселона" - "Антверпен" - 5:0

"Шахтер" - "Порту" - 1:3

Среда, 20 сентября

Группа A

19:45 "Галатасарай" - "Копенгаген"

22:00 "Бавария" - "Манчестер Юнайтед"

Группа B

22:00 "Арсенал" - ПСВ

22:00 "Севилья" - "Ланс"

Группа C

19:45 "Реал" Мадрид" - "Унион" Берлин

22:00 "Брага" - "Наполи"

Группа D

22:00 "Бенфика" - "Зальцбург"

22:00 "Реал Сосьедад" - "Интер"

Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов является "Манчестер Сити". В финале турнира в прошлом сезоне "горожане" победили миланский "Интер".

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