Лига чемпионов / фото REUTERS

19 и 20 сентября проходят матчи первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24. 

Украину на этой стадии турнира представляет донецкий "Шахтер". "Горняки" выступают в группе H. В рамках первого тура подопечные Патрика ван Леувена проиграли португальскому клубу "Порту"

В другом поединке группы H каталонская "Барселона" уничтожила бельгийский "Антверпен"

Видео дня

Лига чемпионов-2023/24: 1 тур

Вторник, 19 сентября

Группа E

  • "Фейеноорд" - "Селтик" - 2:0
  • "Лацио" - "Атлетико" - 1:1

Группа F

  • "Ньюкасл" - "Милан" - 0:0
  • ПСЖ - "Боруссия" Д - 2:0

Группа G

  • "Янг Бойз" - "РБ Лейпциг" - 1:3
  • "Манчестер Сити" - "Црвена Звезда" - 3:1

Группа H

  • "Барселона" - "Антверпен" - 5:0
  • "Шахтер" - "Порту" - 1:3

Среда, 20 сентября

Группа A

  • 19:45 "Галатасарай" - "Копенгаген"
  • 22:00 "Бавария" - "Манчестер Юнайтед"

Группа B

  • 22:00 "Арсенал" - ПСВ
  • 22:00 "Севилья" - "Ланс"

Группа C

  • 19:45 "Реал" Мадрид" - "Унион" Берлин
  • 22:00 "Брага" - "Наполи"

Группа D

  • 22:00 "Бенфика" - "Зальцбург"
  • 22:00 "Реал Сосьедад" - "Интер"

Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов является "Манчестер Сити". В финале турнира в прошлом сезоне "горожане" победили миланский "Интер"

Вас также могут заинтересовать новости: