19 и 20 сентября проходят матчи первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.
Украину на этой стадии турнира представляет донецкий "Шахтер". "Горняки" выступают в группе H. В рамках первого тура подопечные Патрика ван Леувена проиграли португальскому клубу "Порту".
В другом поединке группы H каталонская "Барселона" уничтожила бельгийский "Антверпен".
Видео дня
Лига чемпионов-2023/24: 1 тур
Вторник, 19 сентября
Группа E
- "Фейеноорд" - "Селтик" - 2:0
- "Лацио" - "Атлетико" - 1:1
Группа F
- "Ньюкасл" - "Милан" - 0:0
- ПСЖ - "Боруссия" Д - 2:0
Группа G
- "Янг Бойз" - "РБ Лейпциг" - 1:3
- "Манчестер Сити" - "Црвена Звезда" - 3:1
Группа H
- "Барселона" - "Антверпен" - 5:0
- "Шахтер" - "Порту" - 1:3
Среда, 20 сентября
Группа A
- 19:45 "Галатасарай" - "Копенгаген"
- 22:00 "Бавария" - "Манчестер Юнайтед"
Группа B
- 22:00 "Арсенал" - ПСВ
- 22:00 "Севилья" - "Ланс"
Группа C
- 19:45 "Реал" Мадрид" - "Унион" Берлин
- 22:00 "Брага" - "Наполи"
Группа D
- 22:00 "Бенфика" - "Зальцбург"
- 22:00 "Реал Сосьедад" - "Интер"
Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов является "Манчестер Сити". В финале турнира в прошлом сезоне "горожане" победили миланский "Интер".