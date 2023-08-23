"Ракув" украинца Кочергина проиграл первый матч квалификации ЛЧ против "Копенгагена".

Во вторник, 22 августа, были сыграны первые три матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Польский "Ракув", цвета которого защищает украинец Владислав Кочергин, проиграл "Копенгагену".

Шотландский "Рейнджерс" в зрелищном поединке сыграл вничью с нидерландским ПСВ, а греческий клуб АЕК уступил бельгийскому "Антверпену".

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Лига чемпионов-2023/24: результаты матчей раунда плей-офф

"Антверпен" - АЕК - 1:0

Гол: Янссен, 16

Удаление: Батай, 51

Обзор матча:

"Ракув" - "Копенгаген" - 0:1

Гол: Раковицан, 9, автогол

Обзор матча:

"Рейнджерс" - ПСВ - 2:2

Голы: Сима, 45, Матондо, 78 - Сангаре, 61, Де Йонг, 80

Обзор матча:

Еще три поединка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов будут сыграны в среду, 23 августа.

Напомним, вице-чемпион УПЛ "Днепр-1" вылетел из Лиги чемпионов, проиграв греческому клубу "Панатинаикос" по сумме двух встреч. Первая игра завершилась победой греков со счетом 3:1, во второй встрече команды сыграли вничью - 2:2.

Донецкий "Шахтер" начнет выступления в Лиге чемпионов-2023/24 с группового раунда.

Действующим победителем ЛЧ является английский "Манчестер Сити", победивший в финале прошлого сезона миланский "Интер" со счетом 1:0.

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