Во вторник, 22 августа, были сыграны первые три матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Польский "Ракув", цвета которого защищает украинец Владислав Кочергин, проиграл "Копенгагену".
Шотландский "Рейнджерс" в зрелищном поединке сыграл вничью с нидерландским ПСВ, а греческий клуб АЕК уступил бельгийскому "Антверпену".
Лига чемпионов-2023/24: результаты матчей раунда плей-офф
"Антверпен" - АЕК - 1:0
Гол: Янссен, 16
Удаление: Батай, 51
Обзор матча:
"Ракув" - "Копенгаген" - 0:1
Гол: Раковицан, 9, автогол
Обзор матча:
"Рейнджерс" - ПСВ - 2:2
Голы: Сима, 45, Матондо, 78 - Сангаре, 61, Де Йонг, 80
Обзор матча:
Еще три поединка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов будут сыграны в среду, 23 августа.
Напомним, вице-чемпион УПЛ "Днепр-1" вылетел из Лиги чемпионов, проиграв греческому клубу "Панатинаикос" по сумме двух встреч. Первая игра завершилась победой греков со счетом 3:1, во второй встрече команды сыграли вничью - 2:2.
Донецкий "Шахтер" начнет выступления в Лиге чемпионов-2023/24 с группового раунда.
Действующим победителем ЛЧ является английский "Манчестер Сити", победивший в финале прошлого сезона миланский "Интер" со счетом 1:0.