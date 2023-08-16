Лига чемпионов / фото REUTERS

Во вторник, 15 августа, были сыграны ответные матчи третьего раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24. 

По результатам этих игр определились участники раунда плей-офф квалификации самого престижного клубного турнира Европы. 

Отметим, что в раунд плей-офф пробился польский клуб "Ракув", цвета которого защищает украинский полузащитник Владислав Кочергин. 

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А вот "Марсель" Руслана Малиновского не смог пробиться в следующий раунд. Французский клуб уступил по сумме двух матчей греческому "Панатинаикосу", который на предыдущей стадии выбил украинский клуб "Днепр-1"

Лига чемпионов-2023/24: пары плей-офф квалификации

  • "Маккаби" Хайфа - "Янг Бойз"
  • "Антверпен" - "Динамо" Загреб / АЕК
  • "Ракув" - "Копенгаген"
  • "Мольде" - "Галатасарай"
  • "Рейнджерс" - ПСВ
  • "Брага" - "Панатинаикос"

Матчи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов будут сыграны 23 и 28 августа. 

Победители пар выйдут в групповой раунд Лиги чемпионов-2023/24. Проигравшие команды будут играть в групповом раунде Лиги Европы. 

Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов является "Манчестер Сити". В прошлом сезоне команда Пепа Гвардиолы в финале победила миланский "Интер" (1:0). 

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