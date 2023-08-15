Логотип Лиги чемпионов / фото REUTERS

Во вторник, 16 августа, будут сыграны ответные матчи третьего раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24. 

Украинских команд на этом этапе турнира нет, поскольку "Днепр-1" не смог преодолеть второй раунд квалификации, уступив греческому клубу "Панатинаикос"

Донецкий "Шахтер" свой путь в Лиге чемпионов-2023/24 начнет с группового раунда. 

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Лига чемпионов. Расписание матчей 3-го раунда квалификации

Ответные матчи

Вторник, 15 августа

  • "Арис" - "Ракув"
  • "Маккаби" Хайфа - "Слован" Братислава
  • "Спарта" Прага - "Копенгаген"
  • "Мольде" - "Клаксвик"
  • "Динамо" Загреб - АЕК
  • "Галатасарай" - "Олимпия" Любляна
  • "Бачка-Топола" - "Брага"
  • "Серветт" - "Рейнджерс"
  • "Штурм" - ПСВ
  • "Марсель" - "Панатинаикос"

Лига чемпионов: результаты матчей 3-го раунда квалификации

Первые матчи

Вторник, 8 августа

  • "Ракув" - Арис" - 2:1
  • "Копенгаген" - "Спарта" Прага - 0:0
  • ПСВ - "Штурм" - 4:1
  • АЕК - "Динамо" Загреб - перенесен
  • "Клаксвик" - "Мольде" - 2:1
  • "Олимпия" Любляна - "Галатасарай" - 0:3
  • "Брага" - "Бачка-Топола" - 3:0

Среда, 9 августа

  • "Панатинаикос" - "Марсель" - 1:0
  • "Слован" Братислава - "Маккаби" Хайфа - 1:2
  • "Рейнджерс" - "Серветт" - 2:1

Добавим, что победители пар выйду в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, а проигравшие команды отправятся в Лиу Европы. 

Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов является "Манчестер Сити". В прошлом сезоне команда Пепа Гвардиолы в финале победила миланский "Интер". 

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