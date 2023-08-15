15 августа определятся все участники раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Во вторник, 16 августа, будут сыграны ответные матчи третьего раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.

Украинских команд на этом этапе турнира нет, поскольку "Днепр-1" не смог преодолеть второй раунд квалификации, уступив греческому клубу "Панатинаикос".

Донецкий "Шахтер" свой путь в Лиге чемпионов-2023/24 начнет с группового раунда.

Видео дня

Лига чемпионов. Расписание матчей 3-го раунда квалификации

Ответные матчи

Вторник, 15 августа

"Арис" - "Ракув"

"Маккаби" Хайфа - "Слован" Братислава

"Спарта" Прага - "Копенгаген"

"Мольде" - "Клаксвик"

"Динамо" Загреб - АЕК

"Галатасарай" - "Олимпия" Любляна

"Бачка-Топола" - "Брага"

"Серветт" - "Рейнджерс"

"Штурм" - ПСВ

"Марсель" - "Панатинаикос"

Лига чемпионов: результаты матчей 3-го раунда квалификации

Первые матчи

Вторник, 8 августа

"Ракув" - Арис" - 2:1

"Копенгаген" - "Спарта" Прага - 0:0

ПСВ - "Штурм" - 4:1

АЕК - "Динамо" Загреб - перенесен

"Клаксвик" - "Мольде" - 2:1

"Олимпия" Любляна - "Галатасарай" - 0:3

"Брага" - "Бачка-Топола" - 3:0

Среда, 9 августа

"Панатинаикос" - "Марсель" - 1:0

"Слован" Братислава - "Маккаби" Хайфа - 1:2

"Рейнджерс" - "Серветт" - 2:1

Добавим, что победители пар выйду в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, а проигравшие команды отправятся в Лиу Европы.

Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов является "Манчестер Сити". В прошлом сезоне команда Пепа Гвардиолы в финале победила миланский "Интер".

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