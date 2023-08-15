Во вторник, 16 августа, будут сыграны ответные матчи третьего раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.
Украинских команд на этом этапе турнира нет, поскольку "Днепр-1" не смог преодолеть второй раунд квалификации, уступив греческому клубу "Панатинаикос".
Донецкий "Шахтер" свой путь в Лиге чемпионов-2023/24 начнет с группового раунда.
Лига чемпионов. Расписание матчей 3-го раунда квалификации
Ответные матчи
Вторник, 15 августа
- "Арис" - "Ракув"
- "Маккаби" Хайфа - "Слован" Братислава
- "Спарта" Прага - "Копенгаген"
- "Мольде" - "Клаксвик"
- "Динамо" Загреб - АЕК
- "Галатасарай" - "Олимпия" Любляна
- "Бачка-Топола" - "Брага"
- "Серветт" - "Рейнджерс"
- "Штурм" - ПСВ
- "Марсель" - "Панатинаикос"
Лига чемпионов: результаты матчей 3-го раунда квалификации
Первые матчи
Вторник, 8 августа
- "Ракув" - Арис" - 2:1
- "Копенгаген" - "Спарта" Прага - 0:0
- ПСВ - "Штурм" - 4:1
- АЕК - "Динамо" Загреб - перенесен
- "Клаксвик" - "Мольде" - 2:1
- "Олимпия" Любляна - "Галатасарай" - 0:3
- "Брага" - "Бачка-Топола" - 3:0
Среда, 9 августа
- "Панатинаикос" - "Марсель" - 1:0
- "Слован" Братислава - "Маккаби" Хайфа - 1:2
- "Рейнджерс" - "Серветт" - 2:1
Добавим, что победители пар выйду в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, а проигравшие команды отправятся в Лиу Европы.
Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов является "Манчестер Сити". В прошлом сезоне команда Пепа Гвардиолы в финале победила миланский "Интер".