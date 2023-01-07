"Аталанта" дала зеленый свет для трансфера Руслана.

Полузащитник сборной Украины и итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский близок к подписанию контракта с французским "Марселем".

Как сообщает авторитетный журналист-инсайдер Фабрицио Романо, 29-летний украинец согласовал все детали с "Марселем". "Аталанта" дала зеленый свет для трансфера Руслана.

Ожидается, что официально о переходе объявят на следующей неделе. Сумма трансфера составит около 12 миллионов евро, также предусмотрены бонусы. Добавим, что "Марсель" занимает третье место в чемпионате Франции после 17 туров текущего сезона.

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Напомним, лондонский "Тоттенхэм" проявлял интерес к Малиновскому, но английский клуб не смог договориться с "Аталантой". В нынешнем сезоне Руслан провел 15 матчей в составе "Аталанты" в чемпионате Италии, забил один гол и отдал 2 голевые передачи.

Ранее УНИАН сообщал, что лондонский "Арсенал" сделал второе официальное предложение по трансферу хавбека "Шахтера" Михаила Мудрика.

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