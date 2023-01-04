Команды Малиновского и Коваленко не смогли определить сильнейшего.

В среду, 4 января, в рамках 16-го тура чемпионата Италии по футболу "Специя" на своем поле принимала "Аталанту".

Игра проходила на стадионе "Альберто Пикко" и завершилась вничью со счетом 2:2.

Счет в игре открыли хозяева поля - на 8-й минуте гол в ворота "Аталанты" с передачи Н'Золы забил Эммануэль Гьяси. На 31-й минуте встречи Н'Зола удвоил преимущество "Специи". Ассистировал ему Мехди Бурабья.

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На 77-й минуте футболистам "Аталанты" удалось сократить отставание в счете. Расмус Хойлунд после паса Давиде Дзаппакосты отправил мяч в ворота Марко Спортьеллы. На 93-й минуте Марио Пашалич сумел вырвать ничью для команды Джан Пьеро Гасперини.

"Специя" - "Аталанта" - 2:2

Голы: Гьяси, 8, Н'Зола, 31 - Хойлунд, 77, Пашалич, 90+3

"Специя": Зут (Зовко, 18), Хольм, Николау, Амьян, Кивер, Бастони (Коваленко, 78), Ампаду (Экдаль, 78), Реца (Браганса Моутинью, 67), Бурабия, Джаси, Н'Зола (Мальдини, 67)

"Аталанта": Спортьелло, Мэле (Дзаппакоста, 57), Паломино, Толои, Скальвини (Малиновский, 82), Руджери, де Рон, Копмейнерс, Эдерсон (Пашалич, 57), Лукман (Муриэль, 57), Сапата (Хойлунд, 29)

Предупреждения: Лукман (45), Кивер (49), Ампаду (56), Дзаппакоста (58), Николау (83), Копмейнерс

Обзор матча:

Отметим, украинские полузащитники "Специи" и "Аталанты", Виктор Коваленко и Руслан Малиновский, вышли на поле лишь в конце второго тайма. Результативными действиями украинцы не отличились.

После 16-ти туров Серии А "Специя" занимает 17-е место в турнирной таблице с 14-ю баллами в активе. "Аталанта" идет на 6-й строчке, набрав 28 очков.

В следующем туре чемпионата Италии "Специя" сыграет против "Лечче" 8 января, а "Аталанта" днем позже померяется силами с "Болоньей".

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