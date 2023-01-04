Украинский хавбек Руслан Малиновский близок к смене клуба.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский может сменить клубную прописку в ближайшее время.

Как сообщает издание Corriere della Sera, лондонский "Тоттенхэм" сделал официальное предложение "Аталанте" по переходу украинца.

По сведениям источника, "шпоры" хотят арендовать 29-летнего полузащитника до конца сезона с правом последующего выкупа украинца. Уточняется, что право выкупа станет обязательным лишь при выполнении на протяжении второй половины сезона определенных прописанных условий.

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Финансовые детали предложения "Тоттенхэма" не раскрываются.

Напомним, лондонский "Тоттенхэм" проявлял интерес к Малиновскому еще в летнее трансферное окно. Руководство "шпор" хотело арендовать украинца с правом выкупа, но "Аталанта" настаивала на полноценном трансфере.

В нынешнем сезоне Руслан Малиновский сыграл 14 матчей в составе "Аталанты" в чемпионате Италии, забил один гол и отдал 2 голевых передачи.

Ранее УНИАН сообщал, что лондонский "Арсенал" сделал второе официальное предложение по трансферу хавбека "Шахтера" Михаила Мудрика.

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