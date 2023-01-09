"Марсель" арендовал Руслана с обязательным правом выкупа.

Украинский футболист Руслан Малиновский перешел из итальянской "Аталанты" к французскому "Марселю".

Как сообщает официальный сайт "Марселя", 29-летний украинец прошел в новом клубе медосмотр и подписал контракт с французами.

"Марсель" арендовал Руслана с обязательным правом выкупа. По предварительным данным, летом французы заплатят 10 миллионов евро. Еще 3 миллиона предусмотрены бонусами, одно из условий дополнительных выплат – выход в Лигу чемпионов.

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"Марсель" уже представил Малиновского, он будет выступать под 18-м номером. "Аталанта" занимает в чемпионате Италии седьмое место, "Марсель" идет во Франции третьим. Он является победителем Лиги чемпионов 1993 года.

Руслан Малиновский: карьера

Малиновский выступал за "Аталанту" с 2019 года. В нынешнем сезоне он сыграл за команду из Бергамо 19 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.

Также Руслан играл за "Шахтер", "Зарю", "Севастополь" и бельгийский "Генк". Сыграл 51 матч и забил 7 голов за сборную Украины.

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