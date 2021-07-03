Дмитрий Иванисеня в Заре был одним из ключевых исполнителей / фото ФК Заря
Опорный полузащитник Дмитрий Иванисеня, покинувший луганскую "Зарю", решил продолжить свою карьеру в России.
27-летний хавбек рассчитывает подписать долгосрочное соглашение с "Крыльями Советов".
Команда из Самары в своем Twitter подтвердила, что Иванисеня прибыл к ним на сборы, которые сейчас проходят в Сербии.
В минувшем сезоне самарский клуб победил в российской Первой лиге и добыл промоушен в РПЛ.
Напомним, что "Заря" уже усилилась двумя футболистами "Динамо".
Дмитрий Иванисеня: карьера
- Иванисеня является воспитанником донецкого "Шахтера", но закрепиться в составе горняков не смог. Дмитрий неоднократно был в аренде в "Мариуполе".
- В сезоне 2018/19 Иванисеня решил поехать за границу и подписал контракт с тбилисским "Динамо".
- Последние два сезона Иванисеня играл в луганской "Заре". В минувшем сезоне он провел 21 поединок в УПЛ и отметился пятью забитыми мячами.
- Иванисеня в своем активе имеет одну игру за национальную сборную Украины. Осенью 2019 года он дебютировал в матче против Эстонии.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram