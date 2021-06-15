Луганский клуб арендовал двух молодых футболистов.

Полузащитники киевского "Динамо" Сергей Булеца и Ахмед Алибеков перешли в "Зарю", которую недавно покинул один из ключевых игроков.

Об этом сообщил официальный сайт "Зари".

Оба футболиста перешли в "Зарю" на правах долгосрочной аренды - соглашения рассчитаны на два года.

22-летний Булеца, который становился чемпионом мира в составе сборной Украины U-20, в прошлом сезоне играл в аренде в "Днепре-1".

23-летний Алибеков с сентября по март выступал за российскую "Уфу", а доигрывал сезон в составе "Динамо" U-21.

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"Заря": результаты прошлого сезона и старт в новом

В сезоне 2020-2021 "Заря" во второй раз подряд завоевала бронзовые медали чемпионата Украины.

Также луганский клуб дошел до финала Кубка Украины, где в дополнительное время уступил "Динамо".

В новом сезоне "Заря" сыграет в Лиге Европы. Свой путь в турнире луганчане начнут с раунда плей-офф квалификации, который намечен на 19 и 26 августа. Своего соперника луганский клуб узнает в ходе жеребьевки 2 августа.

В новом сезоне УПЛ "Заря" стартует 25 июля (базовый день) матчем против "Александрии".

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Автор: Антон Дударь