Бронзовый призер УПЛ остался без ключевых игроков полузащиты.

Полузащитники Владлен Юрченко и Дмитрий Иванисеня покинули луганскую "Зарю".

Об этом сообщил гендиректо "Зари" Станислав Оганов, передает официальный сайт клуба.

У обоих игроков закончились контракты с клубом.

"С Юрченко и Иванисеней мы вели переговоры. К сожалению, футболисты приняли решение о том, что их карьера в "Заре" завершена и они продолжат карьеру в других клубах", - сказал Оганов.

27-летний Юрченко выступал за "Зарю" с лета 2019 года. Он провел в составе луганского клуба 68 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 10 голевых передач.

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27-летний Иванисеня также провел в "Заре" два года. В его активе 6 голов и 2 ассиста в 67 матчах за клуб.

"Заря": результаты прошлого сезона и старт в новом

В сезоне 2020-2021 "Заря" во второй раз подряд завоевала бронзовые медали чемпионата Украины.

Также луганский клуб дошел до финала Кубка Украины, где в дополнительное время уступил "Динамо".

В новом сезоне "Заря" сыграет в Лиге Европы. Свой путь в турнире луганчане начнут с раунда плей-офф квалификации, который намечен на 19 и 26 августа. Своего соперника луганский клуб узнает в ходе жеребьевки 2 августа.

В новом сезоне УПЛ "Заря" стартует 25 июля (базовый день) матчем против "Александрии".

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Автор: Антон Дударь