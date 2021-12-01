Польский голеадор хочет попробовать свои силы в испанском чемпионате.

Нападающий сборной Польши и мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски намерен сменить клубную прописку.

Как сообщает издание As, поляк хочет покинуть немецкий клуб ради перехода в "Реал" Мадрид, чтобы принять новый вызов и попробовать свои силы в испанском чемпионате.

33-летнего голеадора привлекают популярность мадридского клуба и его амбиции, в связи с чем он уже давно мечтает там играть. Недавно футболист проинструктировал своего агента Пини Захави отдать максимальный приоритет возможному трансферу в "Реал" Мадрид.

Читайте также"Это коррупция": известный французский футболист раскритиковал France Football за вручение "Золотого мяча-2021" МессиОтмечается, что руководство "бланкос" высокого мнения о Левандовски, особенно о том, как он работает над своим телом. Однако в сферу их интересов входит также более молодой бомбардир - Эрлинг Холанд из "Боруссии" Дортмунд. И "Реал" намерен побороться за 21-летнего норвежца, главными претендентами на которого называются французский ПСЖ и английский "Манчестер Сити".

Напомним, 29 ноября прошла церемония вручения "Золотого мяча-2021". Главная награда досталась Лионелю Месси, который в голосовании обошел Роберта Левандовски. Поляка же признали лучшим нападающим по итогам 2021 года.

Роберт Левандовски: карьера в "Баварии"

Левандовски пришел в "Баварию" в 2014 году на правах свободного агента. Его предыдущим клубом была "Боруссия" Дортмунд.

В составе "Баварии" польский нападающий сыграл в общей сложности 349 матчей, в которых он отличился 319 забитыми голами и 67 результативными передачами.

В текущем сезоне 33-летний Левандовски забил 14 голов в 13 играх в Бундеслиге.

С "Баварией" Левандовски 7 раз становился чемпионом Германии, трижды выигрывал Кубок Германии и 5 раз Суперкубок страны. По одному разу поляк побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и на Клубном чемпионате мира.

Автор: Владимир Медяник