Роберт Левандовски едет покорять Ла Лигу.

Один из лучших нападающих мира Роберт Левандовски попрощался с мюнхенской "Баварией".

Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в Twitter.

33-летний поляк в ближайшие 24 часа подпишет контракт с "Барселоной", отмечает авторитетный источник. Испанский клуб заплатит немецкому 45 миллионов евро + 5 млн бонусами за феноменального бомбардира.

Ранее Левандовски признался, почему решил покинуть "Баварию".

"Барселона" в это трансферное окно уже подписала на правах свободного агента Франка Кессье, выступавшего за "Милан". Также каталонцы у клуба АПЛ купили игрока сборной Бразилии.

"Бавария" заменит Левандовски с помощью Садио Мане.

В 2021 году Левандовски был близок к получению "Золотого мяча". Но в итоге награду завоевал Лионель Месси, а поляк был признан лучшим футболистом года по версии FIFA.

Ранее были слухи, что "Бавария" может купить Криштиану Роналду. Тренер "Манчестер Юнайтед" прокомментировал будущее португальца.

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