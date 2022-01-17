Роберт Левандовски вновь выиграл престижную награду.

17 января состоялась церемония награждения FIFA The Best Awards. 33-летний польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски признан лучшим футболистом 2021 года.

Конкурентами в борьбе за приз для поляка были Лионель Месси (ПСЖ) и Мохамед Салах ("Ливерпуль").

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 17, 2022

На мероприятии также выбрали лучшего тренера года. Обладателем этой награды стал наставник "Челси" Томас Тухель, который привел лондонский клуб к победе в Лиге чемпионов в 2021 году. 48-летний немец в голосовании опередил Хосепа Гвардиолу ("Манчестер Сити") и Роберто Манчини (сборная Италии).

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 17, 2022

Как выбирали победителей?

Победителей определяли путем голосования капитанов и главных тренеров сборных, а также приглашенных экспертов и фанатов.

Голосование продолжалось с 22 ноября и по 10 декабря включительно.

Лучший футболист года по версии ФИФА: предыдущие победители

Награда "Тһе Best FIFA Football Awards" вручается с 2016 года. Она является продолжением премии "Золотой мяч ФИФА", но без участия журнала "France Football", который вручает свою премию.

Дважды ее обладателем становился Криштиану Роналду, по разу - Лука Модрич и Лионель Месси. В прошлом году этот список дополнил Роберт Левандовски. Поляк в этом году защитил свой титул.

Роберт Левандовски: лучший бомбардир года