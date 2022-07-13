"Барселона" достигла договоренности с "Лидсом" о покупке нападающего.

Нападающий национальной сборной Бразилии Рафинья Диас продолжит свою карьеру в "Барселоне".

Каталонский клуб объявил на своем официальном сайте о договоренности по трансферу нападающего "Лидс Юнайтед".

Контракт 25-летнего бразильского футболиста с каталонским клубом будет подписан после прохождения медицинского осмотра.

Ожидается, что бразилец подпишет с "сине-гранатовыми" договор до лета 2027 года.

За трансфер Рафиньи "Лидс" гарантированно получит 58 миллионов евро, еще 7 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

Стоит отметить, что на бразильского футболиста претендовали также лондонские "Челси", "Тоттенхэм" и "Арсенал". Последний предлагал "Лидсу" 75 миллионов евро, однако 25-летний игрок предпочел вариант с "Барселоной".

В прошлом сезоне АПЛ Рафинья сыграл 35 матчей, забил 11 голов и сделал 3 ассиста.

Напомним, по итогам сезона-2021/2022 "Барселона" заняла второе место в турнирной таблице испанского первенства. Чемпионом страны стал мадридский "Реал". Новый сезон чемпионата Испании стартует 12 августа.

Рафинья Диас: карьера игрока

Рафинья выступал за английский "Лидс" с 2020 года.

Бразильский форвард принял участие в 67 матчах за английскую команду, забил 17 голов и отдал 12 результативных передач.

Также Рафинья играл в составе клубов "Аваи", "Витория Гимарайнш", "Спортинг" и "Ренн".

С 2021 года нападающий вызывается в национальную команду Бразилии, за которую сыграл 9 матчей и забил три гола.

Вас также могут заинтересовать новости: