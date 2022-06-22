Садио Мане завершил свой переход из "Ливерпуля" в "Баварию".

Футболист национальной сборной Сенегала Садио Мане официально стал игроком немецкой "Баварии".

Об этом сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.

Контракт с 30-летним вингером рассчитан до лета 2025 года.

На прошлой неделе клубы согласовали трансфер Мане. "Ливерпуль" получит за игрока 35 млн фунтов. Также прописаны бонусы.

Президент "Баварии" Герберт Хайнер прокомментировал подписание Садио Мане:

"Мане - мировая звезда. Его переход подчеркивает привлекательность "Баварии" и повышает престиж всей Бундеслиги. Болельщики приходят на стадионы, чтобы посмотреть на таких уникальных футболистов. Здорово, что наш совет директоров во главе с Оливером Каном и Хасаном Салихамиджичем смог подписать такого игрока, как Садио Мане", - отметил Хайнер.

Трансфер в "Баварию" прокомментировал и сам Садио Мане:

"Когда агент впервые сказал мне об интересе со стороны "Баварии", я обрадовался. Я сразу увидел себя там. Для меня это правильный клуб в нужное время. Агент сказал, что были и другие запросы, но я сразу почувствовал, что должен выбрать "Баварию". Мне понравился спортивный проект этого клуба.

"Бавария" - одна из крупнейших команд мира, которая всегда борется за трофеи. Так что приехать сюда - хорошая идея и верное решение", - сказал Мане.

Добавим, что Садио решил покинуть "Ливерпуль" еще после финала Лиги Чемпионов, а "Бавария" была главным претендентом на вингера.

За "красных" Мане выступал с 2016 года. В минувшем сезоне сенегалец провел за "Ливерпуль" 51 матч, в котором забил 23 мяча и сделал 5 голевых передач. В сумме Садио отыграл 269 игр в футболке английского клуба и отдал 168 результативных действий (120 голов и 48 результативных передач).

Напомним, что "Бавария" в это трансферное окно может потерять своего бомбардира Роберта Левандовски, который откровенно заявил, что хочет покинуть мюнхенцев. На поляка претендует "Барселона".

"Ливерпуль" в свою очередь приобрел на замену Мане конкурента Романа Яремчука из "Бенфики" - Дарвина Нуньеса. За уругвайского форварда мерсисайдцы заплатили 75 млн евро + 25 млн бонусами.

Садио Мане: достижения