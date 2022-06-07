Знаменитый поляк принял твердое решение сменить клуб этим летом.

Знаменитый польский нападающий Роберт Левандовски признался, почему принял решение покинуть "Баварию".

По словам футболиста, ему не понравилось отношение со стороны руководства мюнхенского клуба, которому он отдал столько лет своей жизни.

"Я ухожу, потому что хочу больше эмоций в своей жизни. Меня не хотели слушать, и во мне что-то угасло – с этим невозможно справиться. Даже будучи профессионалом, это невозможно компенсировать.

Когда ты провел в клубе столько лет, ты всегда был готов играть, несмотря на травмы и боль, ты выкладывался по полной. Думаю, можно найти хорошее решение для обеих сторон, не должно быть одностороннего решения.

Какой игрок захочет перейти в "Баварию", зная, что с ним может случиться нечто подобное? После такого успешного пути, где лояльность и уважение?

Я всегда был готов, я провел здесь восемь прекрасных лет, встретил замечательных людей. И я бы хотел, чтобы именно так это и осталось в моей голове", - приводит слова Левандовски Bayern&Germany.

Напомним, действующее соглашение с "Баварией" у поляка истекает в 2023 году. Интерес к Роберту проявляет "Барселона".

Роберт Левандовски: карьера в "Баварии"