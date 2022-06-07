Знаменитый польский нападающий Роберт Левандовски признался, почему принял решение покинуть "Баварию".
По словам футболиста, ему не понравилось отношение со стороны руководства мюнхенского клуба, которому он отдал столько лет своей жизни.
"Я ухожу, потому что хочу больше эмоций в своей жизни. Меня не хотели слушать, и во мне что-то угасло – с этим невозможно справиться. Даже будучи профессионалом, это невозможно компенсировать.
Когда ты провел в клубе столько лет, ты всегда был готов играть, несмотря на травмы и боль, ты выкладывался по полной. Думаю, можно найти хорошее решение для обеих сторон, не должно быть одностороннего решения.
Какой игрок захочет перейти в "Баварию", зная, что с ним может случиться нечто подобное? После такого успешного пути, где лояльность и уважение?
Я всегда был готов, я провел здесь восемь прекрасных лет, встретил замечательных людей. И я бы хотел, чтобы именно так это и осталось в моей голове", - приводит слова Левандовски Bayern&Germany.
Напомним, действующее соглашение с "Баварией" у поляка истекает в 2023 году. Интерес к Роберту проявляет "Барселона".
Роберт Левандовски: карьера в "Баварии"
- Левандовски пришел в "Баварию" в 2014 году на правах свободного агента. Его предыдущим клубом была "Боруссия" Дортмунд.
- В текущем сезоне 33-летний форвард отличился 35 забитыми голами и сделал 3 ассиста в 34 матчах Бундеслиги. Это позволило Левандовски выиграть Золотую бутсу в чемпионате Германии второй сезон подряд.
- В Лиге чемпионов поляк отличился 13 забитыми голами в 10 играх.
- Суммарно в футболке "Баварии" Роберт забил 344 мяча в 375 поединках.
- Роберт Левандовски 10 раз становился чемпионом Германии, четыре раза выигрывал Кубок Германии и 6 раз Суперкубок страны. По одному разу поляк побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и на Клубном чемпионате мира.
- В 2021 году Левандовски был близок к получению Золотого мяча. Но в итоге награду завоевал форвард ПСЖ Лионель Месси, а поляк был признан лучшим футболистом года по версии FIFA.