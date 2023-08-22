Хосепа Гвардиолу экстренно прооперировали в Барселоне.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола перенес экстренную операцию в связи с болями в спине.

Как сообщает официальный сайт "Манчестер Сити", 52-летний Пеп вылетел в Барселону утром 22 августа и был успешно прооперирован. Его долгое время беспокоили боли в спине и пришлось прибегнуть к хирургическому вмешательству.

Теперь знаменитый специалист будет восстанавливаться в Барселоне, а его на посту главного тренера "горожан" временно заменит Хуанма Лильо, который в штабе Гвардиолы занимает роль ассистента.

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Ожидается, что Гвардиола вернется к работе после паузы на матчи сборных в сентябре.

Напомним, что "Манчестер Сити" - действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА. Недавно английский клуб одержал победу над "Севильей" в матче за Суперкубок УЕФА и таким образом Гвардиола установил уникальное достижение в истории футбола.

Добавим, что 27 августа действующие чемпионы АПЛ проведут выездной матч против "Шеффилд Юнайтед" в рамках внутреннего английского первенства, а 2 сентября "Ман Сити" дома примет "Фулхэм".

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