"Манчестер Сити" впервые стал обладателем Суперкубка УЕФА.

В среду, 16 августа, английский "Манчестер Сити" победил испанскую "Севилью" в поединке за Суперкубок УЕФА-2023.

Традиционный матч между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы проходил в городе Пирей на стадионе "Георгиос Караискакис" и завершился победой "горожан" в серии пенальти.

Счет в игре был открыт на 25-й минуте встречи - мяч головой в сетку ворот "Манчестер Сити" после навеса Маркоса Акуньи отправил Юссеф Эн-Несири.

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На 63-й минуте матча "горожане" сравняли счет - после передачи Родри гол забил Коул Палмер.

В основное время игра завершилась вничью и победителя определяли в серии пенальти. Более точными в ударах с "точки" оказались игроки английского клуба. Решающий пенальти в составе "Севильи" не забил Неманья Гудель, он попал в перекладину.

"Манчестер Сити" - "Севилья" - 1:1 (по пен. 5:4)

Голы: Палмер, 63 - Эн-Несири, 25

"Манчестер Сити": Эдерсон, Аке, Гвардиол, Аканджи, Уокер, Родри, Ковачич, Грилиш, Палмер (Альварес, 85), Холанд

"Севилья": Бону, Акунья, Гудель, Бадэ, Навас (Монтиэль, 83), Ракитич, Хордан, О.Торрес (Хуанлу Санчес, 74), Ламела (Сусо, 90+3), Окампос, Эн-Несири (Рафа Мир, 90+3)

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Стоит отметить, что "Манчестер Сити" впервые в своей истории выиграл Суперкубок УЕФА. "Горожане" впервые получили возможность сразиться за этот трофей.

Напомним, по итогам прошлого сезона команда Пепа Гвардиола завоевала исторический золотой требл, выиграв АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов. В финале ЛЧ "Манчестер Сити" победил миланский "Интер" со счетом 1:0.

Испанская "Севилья" выиграла в прошлом сезоне Лигу Европы, победив в финале итальянскую "Рому". В Ла Лиге команда финишировала на 12-й строчке.

Добавим, что "Манчестер Сити" стал шестой английской командой, которой удалось выиграть Суперкубок УЕФА. Ранее этот трофей выигрывали также "Ливерпуль" (1977, 2001, 2005, 2019), "Челси" (1998, 2021), "Манчестер Юнайтед" (1991), "Ноттингем Форест" (1979) и "Астон Вилла" (1982).

Наиболее титулованными клубами этого турнира являются "Барселона", мадридский "Реал" и "Милан", выигрывавшие этот трофей по пять раз.

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