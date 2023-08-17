Испанский наставник выиграл 36-й трофей в карьере тренера.

Коучу "Манчестер Сити" Хосепу Гвардиоле покорилось потрясающее достижение. После того как английский клуб одолел "Севилью" в матче за Суперкубок УЕФА, 52-летний специалист вошел в историю футбола.

Как сообщает статистический портал Opta, испанский тренер выиграл свой четвертый Суперкубок УЕФА в карьере.

Гвардиола стал первым тренером в истории, который смог добыть данный трофей с тремя разными клубами. До этого знаменитый наставник побеждал в этом турнире с "Барселоной" (2009 и 2011 годы). Еще один раз, в 2013 году, Пеп с мюнхенской "Баварией" одержал победу над "Челси" в матче за Суперкубок УЕФА.

Видео дня

Также четыре раза выигрывал Суперкубок УЕФА Карло Анчелотти. Итальянец с "Миланом" дважды завоевал этот титул, а также еще два раза с мадридским "Реалом".

"Манчестер Сити" - "Севилья": итоги битвы за Суперкубок УЕФА

"Манчестер Сити" стал обладателем Суперкубка УЕФА-2023, обыграв "Севилью" (1:1, 5:4 пен.).

Это дебютный кубок для "горожан", а испанцы проиграли свой 6-й из 7 финалов. Единственный триумф был в 2006 году.

Победитель ЛЧ добыл Суперкубок в 10-м из последних 11 розыгрышей - исключением стал лишь "Атлетико" в 2018-м, когда одолел "Реал".

Вас также могут заинтересовать новости: